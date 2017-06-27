Rus petrol şirketi Rosneft’e siber saldırı

Rus petrol devi Rosneft, çok güçlü bir siber saldırı altında olduğunu açıkladı.

Şirket yaptığı açıklamada güçlü bir siber saldırı altında olduklarını söylerken rakip iş grubuyla devam eden davaya atıfta bulundu.

Şirketten yapılan açıklada “Şirket sunucularına güçlü siber saldırı gerçekleştirildi. Umarız bunun mevcut yargı prosedürleriyle hiçbir ilgisi yoktur.” denildi.

Siber saldırı sonucunda ciddi sonuçlar doğabileceğinin belirtildiği açıklamada, “Ancak şirketin üretim süreçlerini yönetmek için yedek sisteme geçmesi sayesinde petrol üretimi durdurulmadı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca saldırı hakkında gerekli birimlere bilgi verildiği belirtildi.