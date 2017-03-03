Sabri Ülker’in hayat hikayesi dijitalde

Ülker bisküvilerinin yaratıcısı merhum iş adamı Sabri Ülker'in hayat hikayesi dijitale aktarıldı. Platformda siyaset ve iş dünyasının Ülker'e ilişkin söylediği sözlere yer verildi.

Ülker bisküvilerinin yaratıcısı merhum iş adamı Sabri Ülker’in hayat hikayesi dijitale aktarıldı. sabriulkerinhayathikayesi.com isimli internet sitesi Yıldız Holding tarafından yayına alındı. Ülker’in doğumundan Eminönü Nohutçu Han’da başladığı bisküvi yapımı yolculuğuna kadar hayatındaki pek çok detay sitede yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sitedeki yazıda Ülker’den bahsederken, “Çocukluğunda yokluğu ve yoksulluğu tüm zerrelerine kadar yaşamış olan merhum Ülker, Türkiye'ye göç ettikten ve yine zor şartlar altında Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra, kendisini çocukları sevindirmeye adamıştı” ifadesini kullanıyor.

İnternet sitesinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den iş adamı Tuncay Özilhan’a kadar pek çok ünlü ismin Sabri Ülker’e ilişkin sözleri yer alıyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, hayatta kalmak için dijitalleşmek gerektiğinin altını çizerek, her zaman global olma hayali kuran vizyon sahibi bir iş adamı olan Sabri Ülker'in hayat hikayesinin dijital ortama taşınmasının Sabri Ülker'in vizyonuna yakışan bir hareket olduğunu söyledi.



Gazeteci Hulusi Turgut Sabri Ülker’in hayatını Sabri Ülker’in Hayat Hikayesi: Akşama Babacığım Unutma Ülker Getir kitabında yazmıştı.

Sabri Ülker’in hayat hikayesi için http://www.sabriulkerinhayathikayesi.com/ ‘u ziyaret edebilirsiniz.