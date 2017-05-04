Şahinbey’den Diriliş ve Payitaht’a 160 bin TL

Danıştay kararlarına rağmen TRT'ye reklam veren AKP'li Şahinbey Belediyesi Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizilerine reklam vermek için 160 bin TL harcadı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yaptığı konutları satmak için ilginç bir yönteme başvurarak TRT'nin dizisi Diriliş'e sponsor olan AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin, Payitaht Abdülhamid dizisine de sponsor olduğu ortaya çıktı.

Belediye, bu 2 dizi için TRT'ye sponsorluk ücreti ödedi. Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülgen, “TRT'ye 160 bin lira para verdik” dedi.

16 KEZ REKLAM

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye adına yaptırdığı konutları satmak için TRT'de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisine sponsor olmuştu. Konutların reklamı da Diriliş dizisinde yayınlandı. CHP Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, Sayıştay ve Danıştay kararlarına göre belediyelerin dizilere sponsor olamayacağını vurgulayarak, “Diriliş'e kaç lira ödediniz?” diyerek Başkan Tahmazoğlu'na soru önergesi vermişti.

İLGİLİ HABER ‘Diriliş Ertuğrul'u izlememek suç mu?

Önergeyi yanıtlayan Başkan Yardımcısı Birol Ülgen, “Tören, temsil, ağırlama ve tanıtım giderlerinin belediye giderleri arasında sayıldığını” savunarak, şu yanıtı verdi: “Belediyemizce inşaatı tamamlanan konutların tanıtımı ve ödeme şartlarını belirtmek ve tüm vatandaşlarımıza duyurmak için en çok izlenen diziler olan TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid dizisinde bir ay boyunca 16 defa yayınlanmak kaydıyla reklam verilmiştir. Bu amaçla TRT kanalına doğrudan 160 bin TL ödeme yapılmıştır.”