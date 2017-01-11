Sahte e-posta ile vurguna dikkat!

Sahtekarlar hacker oldu dolandırıcılıkta sınır tanımıyorlar. Dış ticaret firmalarının bilgisayarlarına hacker gibi giren sahtekarlar firmaların mal sattığı ve tahsilat yapacakları müşterilerini tespit ediyor, onlara firma çalışanı gibi mail atıp farklı bir hesap numarası vererek paranın o hesaba yatırılmasını istiyor. Borçlu firma mail alacaklı firmadan geldi düşüncesiyle ödemeyi yeni verilen hesaba yapınca mağduriyet başlıyor.

Sahtekarlar hacker oldu dolandırıcılıkta sınır tanımıyorlar. Dış ticaret firmalarının bilgisayarlarına hacker gibi giren sahtekarlar firmaların mal sattığı ve tahsilat yapacakları müşterilerini tespit ediyor, onlara firma çalışanı gibi mail atıp farklı bir hesap numarası vererek paranın o hesaba yatırılmasını istiyor. Borçlu firma mail alacaklı firmadan geldi düşüncesiyle ödemeyi yeni verilen hesaba yapınca mağduriyet başlıyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, üyelerine yaptığı duyuruda, dolandırıcılara karşı tetikte olmaya davet etti. Son dönemde sahte e-posta ile dolandırıcılık ile ilgili üyelerinden şikâyetler aldıklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği, üyelerine çalıştıkları firmadan gelen farklı bir hesaba ödeme yapılması taleplerinde teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

DOLANDIRICILAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Dolandırıcıların sistemi şu şekilde işliyor: Firmaların ticari faaliyetlerini ve para trafiklerini izleyen dolandırıcılar, firmaların ödeme yapacakları süreçte sahte bir e-posta adresinden ya da firmanın bilgisayar sistemlerine girerek firma yetkililerinin mail adreslerinden alacaklı firma gibi mail atarak ödeme yapılacak hesabın değiştirilmesini talep ediyor. Firma, maile göre hareket edip ödemeyi yaptığında borcunu ödediğini düşünürken, gerçek alacaklı ödemesini istediğinde firma dolandırıldığını anlıyor.

YAKALANMALARI HAYLİ GÜÇ

Son dönemde online dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde artış yaşanırken, dolandırıcılar genel olarak dış ticaret yapan firmaları hedef aldığından ve eylemlerini yurt dışından yaptıklarından yakalanmaları oldukça zor bir hal alıyor. İhracatçı firmaların bu tür mağduriyetler yaşamamaları için dijital ortamda gerçekleştirdikleri yazışmalarda azami güvenlik önlemlerini almaya çağıran Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Dış ticarete konu ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye para transferi yapılması taleplerine ihtiyatla yaklaşılması gerekir, hesap numarası değişikliği bildiren e-posta mesajlarında gönderen kısmının dikkatle incelenmesi şart. En önemlisi bu tür taleple karşılaşıldığında ihracatçılarımız müşteriler ile ayrıca teyitleşmelerini, müşterilerini de sözlü teyitleşme olmadan ödeme yapmamaları konusunda uyarmalarını öneriyoruz. Müşteri firma ile imzalanan ve IBAN hesap bilgisi içeren tüm sözleşme ve evrakların e-posta yerine kargo/posta/faks ile gönderilmesi, büyük önem arz ediyor” diyerek uyarılarını yineledi.