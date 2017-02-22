Sarkozy AccorHotels’de iş buldu

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy AccorHotels'te üst düzey yönetici olarak işe başladı. Sarkozy'nin adı geçmiş yıllarda sık sık dev şirketlerle anılıyordu.

Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olmasıyla bilinen Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Türkiye’de de otelleri bulunan Fransız AccorHotels’te üst düzey yönetici olarak işe başladı. Geçen yıl partisinin ön seçimlerinde hezimete uğrayan ve seçim harcamalarından dolayı soruşturma geçiren Sarkozy AccorHotels’te Uluslararası stratejiler biriminin başına geçti.

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Financial Times’ın haberine göre konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, “Sarkozy’nin ekibinin kimlerden oluşacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak” denildi. Sarkozy göreve getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “AccorHotels’in Fransa’da ve dünyada başardıklarını görmekten memnunum. Firma Fransa’nın bayrak kurumlarından biri” diye konuştu.

‘MÜKEMMEL BİR TERCİH’

AccorHotels’in CEO’su Sebastien Bazin Sarkozy’nin şirkete katılmasının ‘mükemmel bir tercih’ olduğunu söyledi. Ve eksi başkanı ‘müthiş bir değer’ olarak tanımladı. Daha önce Sarkozy’nin adı Katar Varlık Fonu ile anılmış 100 milyar dolarlık fonun yöneticiliğini Sarkozy’e verileceği konuşulmuştu. Ardından Kıbrıs adası açıklarında doğalgaz arayan ENI şirketiyle Sarkozy görüşmeler sürdürmüş fakat bu ortaklık Sarkozy’nin siyasete dönüş kararı almasının ardından gerçekleşmemişti. 94 ülkede iş yapan AccorHotels İbis ve Mecure gibi otel markalarını bünyesinde bulunduruyor.