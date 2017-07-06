Sambacılardan dev yatırım

Sivas Çimento Fabrikası’na Brezilya’dan yatırımcı geldi.

Cumhuriyet döneminde devlet tarafından kurulan ilk çimento fabrikası olma özelliğini taşıyan Sivas Çimento Fabrikası'na Brezilya'dan yatırımcı geldi. Dünyanın en büyük 7'nci çimento üreticisi olan Brezilya merkezli Votorantim Cimentos, ilk kez 1992 yılında özelleştirilen ve 2015 yılında satın aldığı Sivas Çimento Fabrikası'na 140 milyon Euro yatırım yaparak fabrikayı yeniledi ve büyüttü. Votorantim'in çimento fabrikası Sivas'a şu ana kadar yapılan en büyük yatırım özelliğini taşırken, şirketin de Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımı oldu. Votorantim Cimentos Türkiye CEO'su Şefik Tüzün, Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine duydukları inançla bu yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi. Çimento sektöründe Türkiye'de bir arz fazlalığı olduğunu kabul eden Tüzün, ancak Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde böyle bir fazlalığın olmadığını ifade ederek, bu bölgelere yönelik Sivas'ta bir yatırım yaptıklarını kaydetti. Sivas Çimento Fabrikası'nın demiryolu bağlantısına sahip olduğunu ifade eden Tüzün, bunun kendilerine lojistik avantaj sağladığını kaydetti.

Votorantim Cimentos Global CEO'su Walter Dissinger de Türkiye'nin gerek altyapı yatırımlarındaki artış gerek inşaat sektöründeki büyüme ve ihracat konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu kaydetti.