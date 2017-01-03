Samsung akıllı telefonu bilgisayara dönüştürecek

Teknoloji kulislerinde Samsung'un yeni telefonu S8'in aynı zamanda bir bilgisayara dönüşeceği belirtiliyor.

Samsung devrim yaratacak bir teknolojiyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. CNBC’de yer alan bir habere göre sonbaharda çıkması beklenen Galaxy S8 aynı zamanda monitöre bağlandığı zaman bir bilgisayara dönüşecek.

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Yeni teknolojiye ilişkin bir görsel henüz servis edilmedi. Fakat teknoloji çevreleri Samsung’un PC deneyimini cep telefonuna getirebilmesi durumunda Note 7 skandalının izlerini silebileceğini belirtiyor.

Samsung yeni telefonunun tanıtımını şubat ayının sonu mart ayının başında Barcelona’daki Mobile World Congress’te yapacak.