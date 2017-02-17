Samsung Genel Müdürü tutuklandı

Samsung Genel Müdürü Jay. Y. Lee rüşvet ve nüfuzunu kötüye kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

Güney Kore'deki rüşvet skandalı teknoloji devi Samsung'u da zora soktu. Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin geçici olarak görevden alındığı skandalda son olarak Samsung Genel Müdürü Jay Y. Lee'nin tutuklandığı belirtildi. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Jay Y. Lee'nin rüşvet ve nüfuzu kötüye kullanma skandalında rol aldığı iddiasıyla” tutuklandığı duyuruldu.

Samsung'un başına geçmesi beklenen Lee söz konusu skandalla ilgili olarak geçtiğimiz hafta 22 saatlik bir soruşturmadan geçmişti. Samsung'un patronuna yöneltilen suçlamaların başında, Devlet başkanının hapisteki baş danışmanına 16 milyon Euroluk bir rüşvet vermesi bulunuyor. Bu sayede hükümetin Samsung'un iki firmasının birleşmesine hissedarların reddine rağmen yeşil ışık yaktığı ileri sürülüyor.

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Güney Kore sanayisinin en büyük aktörlerinden Samsung'ta yönetimden 3 önemli ismin daha skandaldan dolayı hapis cezasına çarptırılması söz konusu. Skandal sonrası Devlet Başkanı Park Geun-hye meclis oylaması sonucu geçici olarak görevinden alınmıştı.