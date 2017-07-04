Samsung’dan 18.6 milyar dolarlık yatırım

Samsung, Güney Kore'de hafıza çipleri ve gelecek nesil akıllı telefon ekranlarındaki önderliğini büyütebilmek amacıyla 18.6 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Samsung Electronics Co Ltd bugün yaptığı bir açıklamayla, hafıza çipleri ve gelecek nesil akıllı telefon ekranlarındaki önderliğini büyütebilmek amacıyla Güney Kore’de 18.6 milyar dolarlık yatırım planladığını ve bu yatırımdan yaklaşık yarım milyon kişilik istihdam beklediklerini söyledi.

Bu yatırım, Asya’nın en büyük üçüncü şirketi olan Samsung’un bu yıl rekor kâr elde etmesine katkı sağlayacak hafıza çipi sektöründeki önderliğini genişletmek konusunda kararlılığını ortaya koyuyor.

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Pazardaki liderliğini artırmak için hafıza çiplerine yıllık düzenli bir şekilde 10 milyar dolar yatırım yapan Samsung böylece SK Hynix ve Japon Toshiba Corp. gibi rakiplerinin önüne geçiyor.

Açıklama, Güney Kore’nin yeni Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in daha fazla istihdam yaratılması amacıyla büyük firmalara yatırımlarını artırmaları için defalarca yaptığı çağrının ardından geldi. Samsung bu yatırım planının 2021 yılı itibariyle 440,000 kişilik istihdam yaratabileceğini açıkladı.

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Bu büyük yatırım kararı, şirketin Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee’nin yokluğunda hissedarların önemli kararların alınamayacağına dair endişelerini de hafifletebilir. Samsung Group lideri olan Jay, eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’ye siyasi çıkarlar karşılığında rüşvet vermekle yargılanıyor.

Şirket analiz firması CEO Score’un direktörü Park Ju-gun, “Samsung şu andaki siyasi ortamdan dolayı iç yatırımlarda daha agresif davranıyor” dedi.

Park ayrıca, ABD’de 380 milyon dolarlık fabrika yapacağını açıklamış olan şirketin, Güney Kore’de bir inisiyatif göstermesi gerektiğini belirtti.