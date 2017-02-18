Samsung’un genel müdürünün elleri bağlandı

Gözaltına alınan Samsung'un genel müdürü Jay Y. Lee geceyi nezarethanede geçirdi. Lee ardından elleri iple bağlanarak sorgulanmak üzere savcılığa götürüldü.

Dünyanın en büyük holdinglerinden Samsung’un genel müdürü Jay Y. Lee rüşvet iddialarıyla gözaltına alındı. Seul’de geceyi nezarethanede geçiren Lee sorgu için götürülürken ellerinin iple bağlı olması dikkat çekti.

BABASI KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Lee’nin yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin de içinde oluduğu bir rüşvet şebekesine dahil olduğu iddia ediliyor. 48 yaşındaki Lee’nin 6.2 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Lee’nin babası 2014 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybettikten sonra şirketin yönetimi Jay Y. Lee’ye gemçişti.

DEVLET BAŞKANININ DANIŞMANINA RÜŞVET VERDİ İDDİASI

Samsung’un başına geçmesi beklenen Lee söz konusu skandalla ilgili olarak geçtiğimiz hafta 22 saatlik bir soruşturmadan geçmişti. Samsung’un patronuna yöneltilen suçlamaların başında, Devlet başkanının hapisteki baş danışmanına 16 milyon Euroluk bir rüşvet vermesi bulunuyor. Bu sayede hükümetin Samsung’un iki firmasının birleşmesine hissedarların reddine rağmen yeşil ışık yaktığı ileri sürülüyor.