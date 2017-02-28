Sanal yatırım yarışması Investimate başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Investimate Sanal Yatırım Yarışması 6 Mart tarihinde başlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Investimate Sanal Yatırım Yarışması 6 Mart tarihinde başlıyor.

Sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği yarışma Turkish Yatırım ana sponsorluğunda, Borsa İstanbul, TSPB, SPK ve Bloomberg gibi kurumların desteğiyle gerçekleşiyor.

‘Sanal Risk, Gerçek Kazanç’ sloganıyla yola çıkan yarışmada üniversite öğrencileri sanal 100,000 tl’lerini 6 hafta boyunca Borsa İstanbul’dan alınan anlık verileri kullanarak hisse senedi alım-satım, viop, varant gibi çeşitli işlemleri kullanarak artırmaya çalışıyor. Yarışma sonunda en başarılı olan öğrencilerin hazırlayacağı finansal raporlar uzman jürimiz tarafından inceleniyor ve kazanan öğrenciler ödülleriyle buluşuyor.

INVESTIMATE 17 ÖDÜLLERİ

Dubai Finans Dünyası Seyahati

5000 TL tutarında nakit para

Borsa İstanbul, SPK, Türkish Bank’ta Yaz Stajı

Haftalık Sürpriz Ödüller

Hediye Çekleri

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz olarak kaydolmak iain investimate.org adresini ziyaret edebilirsiniz.”