Sanal yatırım yarışması Investimate başlıyor

Sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği yarışma Turkish Yatırım ana sponsorluğunda, Borsa İstanbul, TSPB, SPK ve Bloomberg gibi kurumların desteğiyle gerçekleşiyor.
‘Sanal Risk, Gerçek Kazanç’ sloganıyla yola çıkan yarışmada üniversite öğrencileri sanal 100,000 tl’lerini 6 hafta boyunca Borsa İstanbul’dan alınan anlık verileri kullanarak hisse senedi alım-satım, viop, varant gibi çeşitli işlemleri kullanarak artırmaya çalışıyor. Yarışma sonunda en başarılı olan öğrencilerin hazırlayacağı finansal raporlar uzman jürimiz tarafından inceleniyor ve kazanan öğrenciler ödülleriyle buluşuyor.
Dubai Finans Dünyası Seyahati
5000 TL tutarında nakit para
Borsa İstanbul, SPK, Türkish Bank’ta Yaz Stajı
Haftalık Sürpriz Ödüller
Hediye Çekleri
Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz olarak kaydolmak iain investimate.org adresini ziyaret edebilirsiniz.”