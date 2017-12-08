Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,9 azaldı.