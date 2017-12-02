Santrallara gaz zammı elektrikte baskı yarattı

BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırdı. Doğalgaz santralları, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyecek. Maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyor

BOTAŞ, bu hafta elektrik üretim sektörüne yönelik iki önemli karar aldı. BOTAŞ, hafta başında doğalgaz santralı bulunan işletmeleri aradı ve 1 Ocak 2018'den itibaren doğalgaz satışlarında değişiklik yapılacağını iletti. Habertürk Gazetesi’nden Olcay Aydilek’in haberine göre BOTAŞ, doğalgaz santrallarına ihtiyaç duydukları doğalgazın yüzde 40'ını satacak. Kalan yüzde 60'lık bölümünü ise özel sektör gaz ithalatçıları ya da toptancıları karşılayacak.

BOTAŞ, neden böyle bir karar aldı? Sektör kaynakları, bu soruyu şöyle yanıtladı: “BOTAŞ, yıllık 40-42 milyar metreküp gaz ithal ediyor. 10 milyar metreküp de özel sektör ithal ediyor. BOTAŞ'a, 2018 yılı için 50 milyar metreküplük gaz talebi iletildi. BOTAŞ, bu talebin hepsini karşılayamayacağı için bu yönde bir adım attı. İkincisi de özel sektör gaz ithalatçıları ve özellikle toptancıları, BOTAŞ'ın fiyatı daha düşük olduğu için gaz satamıyordu. Bu hamle ile onların belli ölçüde de olsa nefes alması sağlanmış oldu

ELEKTRİKTE TARİFE HAZIRLIĞI

Türkiye'de, doğalgaz tarifeleri aylık, elektrik tarifeleri 3'er aylık dönemlerle gözden geçiriliyor. BOTAŞ'ın doğalgaz santrallarına yaptığı zam sonrasında gözler, 1 Ocak'ta geçerli olacak yeni elektrik tarifelerine çevrildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu konuda hazırlığa başladı. Kaynaklar, son dönemde dolar kurundaki artış, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) (güneş, rüzgâr ve su santrallarından alım garantisinden kaynaklı) gelen milyarlarca liralık ek yük ve diğer kalemlerdeki (dağıtım ve iletim gibi) yukarı doğru seyir nedeniyle elektrikte bir maliyet baskısı oluştuğunu belirterek, “Elektriğe birkaç yıldır zam yapılmıyor. Ancak, bu baskı 1 Ocak'ta tek haneli bir artışı gündeme getirebilir” dedi. Kaynaklar, sadece YEKDEM'in yıllık maliyetinin 5-6 milyar TL olduğunu söyledi.

KONUTLAR İÇİN DEĞİŞMEDİ

BOTAŞ, dün de yeni tarifelerini açıkladı. Şirket, 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 oranında artırdı. Yeni tarife uyarınca doğalgaz santralları, her 1000 metreküp doğalgaza 704 TL yerine 763 TL ödeyecek. Konut aboneleri içinse fiyat değişmedi.

SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ 2 BİN KİLOVATA DÜŞÜRÜLDÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürdü. Böylece, 2018'den itibaren uygulanmaya girecek yeni limitle 3 milyon 661 bin elektrik abonesi daha serbest tüketici olma hakkından yararlanabilecek.

Kurum, tüketicilerin elektriğini istediği tedarikçiden alabilme sınırı olarak bilinen serbest tüketici limitini 2003'ten bu yana kademeli olarak azaltıyor. Ekim ayında Türkiye'de toplam serbest tüketici hakkından yararlanan abone sayısı 4 milyon 711 bin 967'ye ulaştı. Bu sayının 3 milyon 330 bin 562'sini mesken, 1 milyon 315 bin 585'ini ticarethane, 19 bin 32'sini sanayi, 6 bin 424'ünü aydınlatma, bin 690'ını tarımsal sulama aboneleri ve 38 bin 674'ünü de diğer gruplar oluşturdu.