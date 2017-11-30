Saray’dan bankalara mesaj

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanları Cemil Ertem ve Hatice Karahan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cemil Ertem ABD'de görülen Zarrab davası ile ilgili "Bankacılık sektöründe sistematik risk yok" derken, Hatice Karahan, bankacılık sektörünün uluslararası standartlara aykırı bir işleminin olmadığını ve bankalara gereken desteğin verileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ve Hatice Karahan ABD’de devam eden Zarrab Davası hakkında açıklamalarda bulundu.

ARTIŞ YAVAŞLAYACAK’

“İthalattaki artış kurun da etkisiyle önümüzdeki dönemde yavaşlayacak; bu dış ticarette ve cari dengede toparlanma olarak yansıyacak.” diyen Cemir Ertem, “2018 başından itibaren bankacılık sektörü TFRS 9’a geçecek; bununla birlikte karşılık ayırma, SYR’ler daha da güçlenecek.” açıklamasında bulundu.

‘EN KÖTÜ SENARYO FİYATLANDI’

*ABD’de devam eden davaya ilişkin tüm spekülatif haberlerin kötü senaryoların gerek kur gerek faiz tarafında fiyatlandığını düşünüyorum.” diyen Ertem, “En kötü senaryoda bile Türkiye ekonomisine sorun yaratacağını düşünmüyorum; bankacılık sektöründe sistemik bir risk söz konusu değil. Türkiye’de ABD’deki davanın bankalara etkisinin tartışılması siyasi amaçlı; kamu bankamız uluslararası regülasyonları dışında bir şey yapmamıştır.” ifadelerini kullandı.

‘TCMB MÜDAHALE EDER’

“(Halkbank) ile ilgili de hiçbir risk olmaz. Bankaların durumlarının bozulmasına müsaade edilmez.” açıklamasında bulunan Cemil Ertem, “Kurda dalgalanmalar olması doğal, bundan sonra kurda çok olumsuz bir gelişme beklemiyorum. Kurdaki aşırı oynaklık enflasyon beklentilerini bozacak noktaya gelirse TCMB burada faiz tarafında müdahale eder; TCMB PPK dışında da inisiyatif kullanabiliyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde TCMB’nin zarar edeceği eleştirileri doğru değil, göreceksiniz karlı duruma gelecek. TCMB’nin bütün bu adımları kurdaki volatiliteyi en aza indirmeyi ve reel sektörü korumayı amaçlıyor.” dedi.

‘İŞSİZLİK KONUSUNDA ADIMLAR ATIYORUZ’

“Enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz, hiç bir endişeye mahal yok; bu ayın sonunda enflasyonun yine yüksek durumuyla karşılaşabiliriz ama 2018 başında hızla aşağı inişi göreceğiz; kurda da düzeltmeyi göreceğiz.” ifadelerini kullanan Ertem, “TCMB enflasyon konusundaki beklentide bozulma olursa faiz tarafıyla da başka enstrümanlarla da müdahale eder. KGF geri dönüşlerinin 2018 başında hızlı bir şekilde kullandırılması söz konusu olacak, bu kıpırdanma başlayan yatırımları daha da hızlandıracak. İşsizlikteki yüksekliğin aşağı indirilmesi konusunda adımları atıyoruz.” açıklamasında bulundu.

KARAHAN: DESTEK VERİRİZ

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab dün yapılan duruşmasının ardından bankacılık sektörünün uluslararası standartlara aykırı bir işleminin olmadığını ve bankalara gereken desteğin verileceğini söyledi.

Karahan, katıldığı bir basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına verdiği cevapta, “Bankacılık sektörü sağlam ve uluslararası standartlara aykırı bir işlem yok, oluşacak risk algısı konusunda gereken destek verilecektir” dedi.

Zarrab dün yapılan ilk duruşmasında, Tahran’ın yaptırımlarından kurtularak petrol ve doğalgaz gelirlerinin ülke dışında kullanabilmesi amacıyla uluslararası boyutta geniş bir para aklama şebekesini yönettiğini iddia etti.

Zarrab, Halkbank’a yatırılan İran’a ait paralarla altın satın aldığını, daha sonra bu altının kaçak yolla Dubai’ye götürüldüğü ve burada satılarak nakde dönüştürüldüğünü söyledi.