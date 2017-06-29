Dünya devi Saxo Capital için kapatma kararı!

Türkiye'de faaliyet gösteren Saxo Capital Menkul Değerler, faaliyet izinlerinin iptali için SPK'ya başvuracak.

Danimarka kökenli, dünyanın önde gelen çoklu varlık, trading ve yatırım uzmanı Saxo Bank, Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerine son verme kararı aldığını açıkladı.

Şirket 2012 yılı Eylül ayında SPK’dan lisans alarak faaliyetlerine başlamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (“Kurul”) başvuruda bulunacaktır. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, (i) dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, (ii) takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da (iii) aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir. Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.”



“İSTANBUL OFİSİMİZİ KAPATMA KARARI ALDIK”



Saxo Bank Global Satışlar Başkanı Matteo Cassina konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bölgedeki çok güçlü mevcut ortaklarımıza daha iyi odaklanmak için İstanbul ofisimizi kapatmaya karar verdik. İstanbul’da bir ofis açmak bölgenin en prestijli yerel finans kuruluşlarından bazıları aracılığı ile ürünlerimizin yaygın dağıtımını sağlamakta etkili oldu. Ofisin kapanması genel giderleri azaltmamıza ve küresel iş akışını sadeleştirmemize, aynı zamanda stratejik ortaklıklar aracılığı ile doğrudan perakende işi yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz ülkeler için amaçlarımızı yeniden belirlememize olanak verecek.”

“DÖRT AYLIK SÜREÇ TANINACAK”

2012 yılından beri Saxo Bank'ın Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets'in Genel Müdürlüğü görevini yürüten Savaş Divanlıoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.'nin bütün müşterileri bugün karar hakkında bilgilendirilmiştir. Saxo Capital Markets Ekipleri bu süreçte müşterilerimizle yakın temasta olacak ve onlarla birlikte sonlandırma işlemlerinin düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlayacaklardır. Müşterilere pozisyon ve hesaplarını kapatmaları veya pozisyonlarını alternatif bir aracı kuruma transfer etmeleri için dört aylık bir süre tanınacaktır. Bu süre içinde kapatmanın müşteriler üzerindeki etkilerini minimuma indirmek için, Saxo çalışanları müşterilere yardım etmeye devam edeceklerdir. ”

KAP’A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platfotrmu’na (KAP) yapılan açıklamada ise şöyle denildi: