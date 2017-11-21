Şehirlerde Şezlong yarışı başlayacak

2018 yılında turist sayısında hızlı bir yükseliş beklediklerini vurgulayan Vardar, “Erken rezervasyonu tercih edeceklerin en geç ocak ya da şubatta karar vermesi gerekiyor” dedi

Son iki yıldır yerli turistin can simidi olması ile krizi atlatmaya çalışan turizm sektöründe rüzgar tersine dönüyor. İlk 9 ayda 30.3 milyon turist ağırlayarak 20 milyar dolarlık gelire ulaşan sektör, 2018'de özellikle Rus ve Uzakdoğulu turist sayısında yaşanacak artışla birlikte hızlı bir büyüme beklentisi içine girdi. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sahil otelleri açısından önemli bir kurtarıcı olan yerli turistin 2018 sezonu için erken davranması gerektiğini kaydetti. Vardar, “Bu yıl Rusya başta olmak üzere yabancı turist talebinin artmasını bekliyoruz. Yerli turist açısından erken rezervasyonlar bu yıl fiyat avantajı dışında yer avantajı da sağlayacak. En geç ocak şubat aylarına kadar yerli turistin karar vermesi gerekiyor. Erken davranan istediği tesiste tatil yapabilecek” bilgisini verdi. Erken rezervasyon kampanyalarını aktarmak üzere dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında piyasaya ilişkin bilgiler veren Vardar, 2017'nin tüm hedefleri tutturdukları bir yıl olduğunu açıkladı.

YÜZDE 60 FİYAT AVANTAJI

Geçen yıl kurlardaki artışın fiyatlara yansıtılmadığını kaydeden Vardar, bu yıl paket tur fiyatlarında yüzde 8-10 arası bir artış yaşanacağını aktardı. 2017'de iç pazarın pek çok otelin can simidi olduğunu aktaran Vardar, “Erken rezervasyonlarda sezon fiyatlarına göre yüzde 60'lık bir avantaj sağlanacak. Mayıs ayında paket alanla şimdi paket alan arasında yüzde 35'lik fiyat avantajı olacak” ifadelerini kullandı. Jolly Tur Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ise erken rezervasyon satışlarının yüzde 50'nin üzerinde büyüdüğünü kaydetti. Develioğlu, “Yurtdışı ciroda ise yüzde 32 büyüme var. 2018'de hedefimiz mevcut iş kollarında yüzde 35'lik, yeni iş kollarımızda ise 5 katlık büyüme” diye konuştu. Jolly Tur Başkan Yardımcısı Mert Vardar da teknolojiye önemli bir yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Vardar, 1 Ocak 2018 yılı itibarıyla uçak bileti, otel rezervasyonu, yurtiçi ve yurtdışı turlar olmak üzere pek çok işlemin Jolly Tur'un yeni sistemi üzerinden yapılabileceğini kaydederek, “Yeni teknoloji altyapımızla yurtdışında 400 binden fazla otel, sisteme dahil olacak ve rezervasyon yapılabilecek” diye konuştu.