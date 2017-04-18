Selçuk Yorgancıoğlu’ndan önemli açıklamalar

Hepsiburada, Acıbadem, Fibabanka ve Yörsan gibi dev şirketlerin Türkiye’deki ortağı Abraaj Capital’in ortağı Galip Yorgancıolu Bloomberg’e açıklamalarda bulundu. Yorgancıoğlu referandumdan sonra Türkiye’de ekonominin dengeli bir yapıya kavuşacağını söyledi.
Yorgancıoğlu, “Uzun vadeli yatırım yapan bir şirketiz Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Geçen sene en çok büyüyen 5 G-20 ülkesinden biri. Bütçe disiplini Avrupa’dan daha iyi. IMF’ye borcu yok. Bütün bunların referandum sonrası daha pozitife gitmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Cari açığın düştüğünü belirten Dubai merkezli şirketin yöneticisi Yorgancıoğlu, “Biz sağlık ve tüketiciye yönelik sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de gençler tüketmeye devam ediyor. 2008’de bir hastane zincirine ortak olduk. O tarihten bu yana EBİDTA’sı 4 kat büyüdü. 2008’den bu yana ne olaylar olduğunu biliyoruz” diye konuştu
2002 yılında Dubai’de kurulan Abraaj Capital, Ortadoğu’daki en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biri. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir fonu yöneten Abraaj Capital’in Beyrut, Ramallah, Mumbai, Singapur, Londra, İstanbul da dâhil birçok bölgede temsilcilikleri bulunuyor. Şirketin Türkiye portföyünde Yörsan, Acıbadem Hastaneleri, Hepsiburada.com, Fibabanka, Numarin… gibi yatırımlar bulunuyor. Abraaj Kapital, 2016 itibariyle Türkiye’de 500 milyon dolar üzerinde bir fonu yönetiyor.