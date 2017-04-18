Selçuk Yorgancıoğlu’ndan önemli açıklamalar

Türkiye'de pek çok dev firmaya ortak olan Dubai merkezli Abraaj Capital'in ortağı Selçuk Yorgancıoğlu referandum sonrası piyasaların durulacağını söyleyerek Türkiye'ye yatırıma devam edeceklerini belirtti.

Hepsiburada, Acıbadem, Fibabanka ve Yörsan gibi dev şirketlerin Türkiye’deki ortağı Abraaj Capital’in ortağı Galip Yorgancıolu Bloomberg’e açıklamalarda bulundu. Yorgancıoğlu referandumdan sonra Türkiye’de ekonominin dengeli bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Yorgancıoğlu, “Uzun vadeli yatırım yapan bir şirketiz Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Geçen sene en çok büyüyen 5 G-20 ülkesinden biri. Bütçe disiplini Avrupa’dan daha iyi. IMF’ye borcu yok. Bütün bunların referandum sonrası daha pozitife gitmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Cari açığın düştüğünü belirten Dubai merkezli şirketin yöneticisi Yorgancıoğlu, “Biz sağlık ve tüketiciye yönelik sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de gençler tüketmeye devam ediyor. 2008’de bir hastane zincirine ortak olduk. O tarihten bu yana EBİDTA’sı 4 kat büyüdü. 2008’den bu yana ne olaylar olduğunu biliyoruz” diye konuştu

ʻʻ Türkiye pazarını tüketiciler sürüklüyor. Abraaj Capital ortağı Selçuk Yorgancıoğlu

ABRAAJ CAPITAL KİMDİR?

Türkiye’de hangi sektörlerden şu an için uzak durulması gerektiği sorusu yöneltilen Yorgancıoğlu, “Yatırım yaparken piyasaları üçe ayırıyoruz. Çin, enerji tüketimi olan piyasalar ve tüketicilerin sürüklediği pazarlar. Türkiye pazarını tüketiciler sürüklüyor. Bir süt ürünleri firmamız var. İnsanlar ne olursa olsun yoğurt ve peynir tüketmeye devam edecekler. Dolar bazında geçen sene yüzde 80 büyüdüğümüz bir e-ticaret şirketimiz var. Bankamız var” dedi.

2002 yılında Dubai’de kurulan Abraaj Capital, Ortadoğu’daki en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biri. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir fonu yöneten Abraaj Capital’in Beyrut, Ramallah, Mumbai, Singapur, Londra, İstanbul da dâhil birçok bölgede temsilcilikleri bulunuyor. Şirketin Türkiye portföyünde Yörsan, Acıbadem Hastaneleri, Hepsiburada.com, Fibabanka, Numarin… gibi yatırımlar bulunuyor. Abraaj Kapital, 2016 itibariyle Türkiye’de 500 milyon dolar üzerinde bir fonu yönetiyor.