SGK uyardı! Sigorta primleri ödemek isteyenler dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ertelenen sigorta primi ödemeleri için yeni bir tarih belirledi. İşte sigorta primi ödemeleri için son gün...

2017 Kasım ve Şubat ayına ilişkin ertelenen sigorta primi ödemeleri için son ödeme tarihi 2 Ocak olarak belirlendi.

Kırıkkale Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Veli Karacaköylü düzenlendiği basın toplantısı ile ertelenen prim ödemeleri üzerine bilgiler verdi. Karacaköylü, “Kırıkkale'de Şubat ve Kasım ayları için toplam ertelenen prim borcu 4 bin 570 adet olup 7 milyon 516 bin 969 liraya karşılık gelmektedir. Bu borcun 596 bin 258 lirası ödenmiştir. Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne, 5 Aralık günü Resmi Gazete’de yayımlanarak ‘2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi' başlıklı geçici 34 üncü madde ile ‘Ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde kuruma ödenir.' hükmü getirilmiştir” dedi.

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Karacaköylü, ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmalar karşılığında ücret alan sigortalıların, 2017 Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin 2 Ocak’a kadar ödenebileceğini ifade etti. Karacaköylü, işverenlerin ve sigortalıların sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması açısından belirtilen tarihlere kadar ilgili borçların ödenmesi uyarısını yaptı.

İHA