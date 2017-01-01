Sicil affı ekonominin çarklarını döndürmez

Krediye erişim yolları kapanan KOBİ’lerin sicil affı ile nefes alması amaçlanıyor. Ancak hazırlanan yasa tasarısındaki muğlak ifadeler vatandaşın yine bankaların insafına terk edileceğini gösteriyor.

Hükümetin, durgunluğa giren kredi piyasasını yeniden hareketlendirmek amacıyla bireysel ve kurumsal banka müşterilerini kara listeden silecek olan ‘sicil affı', TBMM gündemindeki torba tasarıda görüşülüyor. Tasarı yasalaşırsa 6 ay içinde borcunun tamamını ödeyen ya da yeniden yapılandıran kişi veya şirketlerin kara listeden çıkmasına imkan tanınacak. Ancak, uygulamaya konulacak ‘sicil affı'nın piyasalarda işlerlik kazanıp kazanmayacağı tartışma konusu oldu. Çünkü, bankalar sicil affını dikkate alıp almamakta serbest. En son 2009 yılında Merkez Bankası'nın ‘kara listesi'ne girenler için hazırlanan ‘Sicil Affı Yasası' kimseyi mutlu etmemişti. Tedbiri elden bırakmayan bankalar söz konusu sicil affına rağmen kendi kredi değerlendirme süreçlerinde değişikliğe gitmemişti. Bugün vatandaş etkin bir sicil affı beklerken, yasa tasarısı ise içerdiği muğlak ifadeler nedeniyle eleştiriliyor. Tasarıda ‘Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlar, bu kişilere yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finans kuruluşları tarafından dikkate alınmayabilir' deniyor.

AMAÇ FONUN ÖNÜNÜ AÇMAK

Bankacılara göre, piyasalardaki rahatlamayı ancak ödeme kabiliyetini artırıcı önlemler ve güven ortamı sağlayabilir, ekonomin çarklarını sicil affı döndüremez. Bankaların kredi vermek istedikleri müşteriyi bulmakta zorlanmadıklarına dikkat çeken bir bankacı ise çözümün vatandaşın ödeme kabiliyetini artıracak önlemlerin alınması olduğunu, sicil affı ile sıkıntılı şirketlere yeniden kredi vermenin piyasayı rahatlatmayacağını ifade etti.

Öte yandan, bankacılar Kredi Garanti Fonu'nun inceleme yaparken sicili bozuk olanların kefaletini vermediğine dikkat çekerek, esas olarak bunun önünün açılmak istendiğine dikkat çekiyor.

KENDİ KAYITLARI ESASTIR

Değerlendirmesine başvurduğumuz üst düzey bir bankacı ise, bankaların kendi müşteri kayıtları olduğuna dikkati çekerek, “Diğer kayıtlar ise Türkiye Bankalar Birliği'nin Risk Merkezi'nden alınıyor. Mevcut duruma göre Risk Merkezi'ndeki kayıtları araştırıyoruz. Fiilen sicillerin olumsuzluğa işaret edip etmediklerine bakıyoruz. Ancak, sicillerin affedilmiş olması kredi kullanabilmelerini sağlamaz. Bankaların, kendi sistemlerindeki kayıtlar esastır. Yine de geçmiş kayıtların Risk Merkezi'nden silinecek olması bir miktar sadeleşme sağlayacaktır” dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz aylarda katıldığı bir toplantıda sicil affı konusundaki taleplere ilişkin olarak, “Sicil affı yapılır ama ben size söyleyeyim, bankalar kayıtlarını silmezler. Sicil affı işe yaramaz. Geçmişte de yaramadı, şimdi de yaramaz” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

PİYASA İSTİHBARATI YAPILIYOR

Bankaların kendi kredi değerlendirmelerinde müşterinin iyi niyetini görebildiklerini ve ödeme kabiliyetini incelediklerini belirten bir bankacı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kredi talebinde bulunan bir ticari işletmenin protestolu senedi vardır, fakat protestosunu kaldırmıştır veya çekini yazdırmıştır ama düzeltme hakkını kullanmıştır. Bunlar incelenir. Diğer bankalardaki risklerine bakılır, teminatları incelenir. Teminatlar kredibilitesini gösteriyor. Öte yandan, limitlerini dolu dolu kullanıyor mu? Borçlanma grafiğine bakıyoruz, gün geçtikçe borcu artıyor, fakat yatırım yapmıyor olabilir. Ortaklarının kredi skoru incelenir. Ayrıca, piyasa istihbaratı yapılır, ekranda görünmeyen bilgiler alınır. İşletmeyi gerekirse yerinde ziyaret ediyoruz. Gerçekten çalışıyor mu, üretim var mı? Bilançoları araştırılır. İşletme tüm bunlarda bizi ikna edebiliyorsa kredi onayına karar veriyoruz.”

HÜKÜMETİN DERDİ ESNAF DEĞİL TÜRGEV

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, esnaf ve şirketlere sicil affı düzenlemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Budak, “Sicil affı diye bir tasarı TBMM'ye gönderiliyor, bakıyorsunuz muğlak ifadeler var. Yani bir kesinlik yok. Bankalar, sicil affını dikkate alıp almamakta serbest. Buna sicil affı denmez, denemez” görüşünü savundu. Sicil düzenlemesi ile ilgili torba kanun tasarısının içine başta TÜRGEV olmak bazı vakıflara kamu taşınmazlarının devri için özel hükümler konulduğunu ileri süren Budak, “Ekonomi büyük bir sıkıntı içindeyken, Türkiye içeride ve dışarıda onlarca sorunla uğraşırken, AKP hükümetlerinin derdi hâlâ TÜRGEV ve yandaş vakıflar. Bu anlayışı kınıyorum. Esnaf tasarısının içinde TÜRGEV'in ne işi var” ifadesini kullandı.