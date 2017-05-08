Sigarayı bırakma tedavisi alana ücretsiz ilaç

Sigara bırakma tedavisi alan 300,000 kişiye sigortası olup olmasına bakılmaksızın nikotin ilaçları ücretsiz verilecek.

Sayıları 300,000’i geçmemek şartıyla sigarayı bırakma tedavisi alanlara sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın nikotin replasman ve ilaçları ücretsiz verilecek.

Bakanlar Kurulu’nun 6 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ve belirli kamu hizmetlerinden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanabileceğini belirleyen, “kamuda tasarruf kararnamesi” olarak bilinen kararnameye bu yönde geçici bir madde ekleyen kararı yayımlandı.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alanlar, sayıları 300,000’i geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı’nca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile ilaçlardan, tütün bağımlılığı ve eğitim birimleri kanalıyla yaralanmada “Tasarruf kararnamesi” kapsamı dışında tutulacaklar.

REUTERS