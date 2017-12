Sign of the City Awards 2017’den Nef’e 2 ödül!

Son 3 yıldır konut sektöründe olan Nef, Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün en önemli ödüllerinden Sign of the City Awards 2017’de, Nef Gölköy projesi ile ‘En İyi Mimari Tasarım’ ve Nef Yalıkavak projesi ile ‘En İyi Pazarlama Kampanyası’ ödüllerine layık görüldü. Nef, Sign of the City Awards 2017 ödülleri ile birlikte, 3 yılda aldığı ödül sayısını 56’ya yükseltti.

Türk gayrimenkul sektörünü, en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards'ta, bu yıl da sektörün en iyi projeleri ve gelecek vadeden yaklaşımlar ödüllendirildi. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde, gayrimenkul sektörüne getirdiği yenilikçi çözümleriyle adından sıkça söz ettiren Nef, Nef Gölköy projesiyle ‘En İyi Mimari Tasarım' ve Nef Yalıkavak projesiyle de ‘En İyi Pazarlama Kampanyası' ödüllerinin sahibi oldu.

EN İYİ PAZARLAMA KAMPANYASI

‘En İyi Mimari Tasarım' kategorisinde projeler, teknik, estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik anlamında mimari konseptte değerlendirilirken, ‘En İyi Pazarlama Kampanyası' kategorisinde ise pazarlama kampanyasının bütünsel konsepti, projedeki mecra kullanımı, bilinirlik, marka algısı yaratma başarısı, farklı alternatif pazarlama kanallarının kullanımı, sosyal medya kullanımı, satış ofisi ve örnek daire teması, web sitesi tasarımı değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır.

ÖDÜLLER GURURUMUZU ARTTIRDI

Sign of the City Awards 2017'yi değerlendiren Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Kurulduğumuz ilk günden itibaren ‘Neden daha iyisi olmasın?' dedik ve ince düşünülmüş fikirlerle dolu projeler hayata geçirdik. Uluslararası marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, oyunun kurallarını yeniden tanımlıyoruz ve sektöre kazandırdığımız ilklerle de hedeflerimize koşuyoruz. Sign of the City'de aldığımız ödüller gururumuzu artırdı. Bu ödüllerle birlikte son 3 yılda aldığımız ödüllerin sayısını 56'ya yükselttik. Başarılarımızın hem yurt içinde, hem küresel düzeyde fark edilmesi, motivasyonumuzu güçlü bir ivmeyle çok daha yukarılara taşıyor. Bundan sonra da Nef'lilerden aldığımız güçle, hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.