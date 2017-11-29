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Şimşek: Bankacılık etkilenirse gereken yapılır

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Zarrab'ın tanık olduğu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasından dolayı Türk bankaları etkilenirse bankalara gereken desteğin verileceğini söyledi.

15:0929 Kasım 2017
Ekonomi
Şimşek: Bankacılık etkilenirse gereken yapılır
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Zarrab'ın tanık olduğu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasından dolayı Türk bankaları etkilenirse bankalara gereken desteğin verileceğini söyledi.

REUTERS

Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek 8. Boğaziçi Zirvesi’nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Bankacılık sektörünün arkasındayız, gereken her türlü desteği vereceğiz; dava nedeniyle sektör etkilenirse gerekeni yapacağız.

*(ABD’deki davayı) siyasi boyutları olan bir dava olarak görüyoruz ama sektörün kendisi şoklara karşı büyük kapasiteye sahip.

*Bankacılık sektörünün aktif kalitesi yüksek şu an sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3 civarı; dolayısıyla aktif kalitesi yüksek.

*Bankacılık sektöründe bu sene hızlı kredi genişlemesi oldu, “aşırı ısınma var” diyenler oldu ama bu geçiciydi; normalleşme başladı.

*Bankalarda (kredilerde) aşırı ısınma yok, buna izin vermeyiz. Bir tek, firmaların ciddi açık pozisyonu var ama onların da varlıkları var.

Son güncelleme: 15:1529.11.2017
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