Şirkeler rehin gidebilir

Türkiye Varlık Fonu yönetimi TPAO, THY ve kamu bankalarını bir paket halinde rehin verip İsrail’den, Yunanistan’dan kredi getirebilecek

Değerli kamu kurumlarını devralan Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kuruluş, işleyiş ve görevlerine ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki bilgilere göre, fon yönetimi, ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın yabancı ülkelerden ya da ülkelerin oluşturduğu birliklerden borç para alabilecek. Fon, ülkelerden sağlayacağı finansmana karşılık olarak, içinde Ziraat Bankası, Halkbank, THY, PTT gibi kamu kurumlarının yer aldığı portföyü teminat, rehin, kefalet veya ipotek olarak verebilecek. Borcun ödenememesi halinde rehine bırakılan kamu kurumlarının borcu veren ülkelere geçmesinden endişe ediliyor. Fon aynı şekilde rehin yoluyla şirketlerden de borç alabilecek.

TEK KİŞİYE VERİLEBİLİR

Fon, 5 kişilik yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetilecek. Ancak yönetim kurulu üyeleri isterlerse yönetim yetkisini aralarından bir kişiye ya da dışarıdan üçüncü bir şahsa devredebilecek. Fon yönetimi en az 3 üyenin hazır bulunmasıyla toplanacak ve kararlar oy çokluğuyla alınacak. Dolayısıyla toplantıya 3 kişinin katılıp 2 kişinin onayladığı bir kararla kamu kurumları rehin bırakılıp Yunanistan ve İsrail gibi ülkelerden borç alınabilecek. Fon yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler genel kurulda belirlenecek. Ancak genel kurul bir faaliyet döneminden sonra toplanacağı için o tarihe kadar ücretleri Başbakan Binali Yıldırım belirleyecek. Ücretler belirlenirken devlet hiyerarşisi ya da katsayılar dikkate alınmadan serbestçe tayin edilecek.

Bu arada, fon, faaliyetleriyle ilgili olarak yerli veya yabancı basın yayın kuruluşları, radyo, televizyon, internet şirketlerine her türlü ilan ve reklam verebilecek.

PATRON ÖİB ADRES BIST

Varlık Fonu şirketinin hukuki olarak patronu, yani sahibi olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) belirlendi. Ancak Fon'un şirket adresi İstanbul'daki Borsa İstanbul'un (BIST) yerleşkesi gösterildi. Dolayısıyla fonun patronu Ankara'da, yönetimi İstanbul'da olacak.