Şirketleri yüksek borç zorluyor

Yükselen cari açık, döviz cinsinden borçlar, ekonomik ve siyasi belirsizlikler gibi konularda uyarılarda bulunan OECD, çok sayıda şirketin borçlar dolayısıyla sıkıntıya girdiğini belirtti.

Türk ekonomisinin mali teşvikler ve yurtdışından gelen talep artışıyla hızlı büyümeyi sürdürebileceğini belirten Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) önümüzdeki 2 yılda yavaşlayacak büyümenin canlı tutulabilmesi için bir dizi öneride bulundu. OECD'nin ikincisini yayımladığı “Ekonomik Görünüm 2017” raporunda, Türkiye'de bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 6.1'i bulacağı tahminine yer verildi. Büyümenin 2018'de yüzde 4.9'a, 2019'da yüzde 4.7'ye düşeceğini öngören OECD uzmanları, enflasyonun Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 5'lik hedefine rağmen yüzde 10.7'de kalacağını, gelecek iki yılda ise yüzde 9.9 ve yüzde 8.9 olacağını belirtti.

‘BEKLE-GÖR' DİYOR

Türk ekonomisinin yabancı paraya ihtiyacını ifade eden cari açığın GSYH'ye oranının 2017'de yüzde 4 iken, 2018'de yüzde 4.9'a, 2019'a yüzde 5.4'e çıkacağı tahminine yer verilen raporda, işsizliğin ise yüzde 11 seviyesinde seyredeceği kaydedildi. Raporda, hükümetin mali teşviklerinin 2018'de sona ermesinin ardından da büyümenin sürdürülebilmesi için “iş dünyası ve hanehalkı hassasiyetlerinin” önemli olacağı vurgulanarak, duyurulan yapısal reform, mali şeffaflık ve düşük enflasyon hedeflerine yaklaşılmasının yerli ve yabancı yatırımcıları cesaretlendireceği ifade edildi.

Yurtdışından talep artışının ihracatı canlandırmasıyla birlikte istihdamın arttığı ifade edilirken, yılda yüzde 3 büyüyen işgücü ve kayıt dışı çalışan mülteciler göz önüne alınınca bu artışın işsizliği yüzde 11'in altına düşüremediği belirtilen raporda şöyle denildi: “Kamu-özel ortaklığı ile yapılanlar dahil altyapı yatırımlarının coşkusu karşısında, ‘bekle-gör' tavrındaki girişimciler, 2017'deki geniş kapsamlı kredi garantisi uygulamasına rağmen, özel sektör yatırımlarından geri duruyor. Çok sayıda firma yüksek borç seviyesi nedeniye sıkıntıya düşüyor.” Ayrıca, dış borçların yüksek maliyetle ötelenebildiğine dikkat çekilerek, bankaların döviz borcu yükünün de arttığına işaret edildi.

OECD, Merkez Bankası'nın örtülü yollar yerine faiz oranını doğrudan artırması, Kredi Garanti Fonu'nun geleceğinin şeffaflaştırılması ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi sayesinde belirsizliklerin nispeten azaltılabileceğini dile getirdi.

Dünya ‘belirsiz' büyüyor

Küresel ekonominin ise yüzde 3.6-3.7 oranında büyüyeceğini tahmin eden OECD, büyümedeki yükselişin ne kadar süreceğinin ise belli olmadığını ifade etti. Birçok ülkede işsizliğin düşmesine rağmen ücretlerin yükselmediğine dikkat çekilirken, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, “Büyüme hız kazandı ve kısa vadeli görünüm pozitif ama hâlâ açık zayıflıklar ve kırılganlıklar var” dedi.

OECD Başekonomisti Catherine Mann da, “Küresel ekonomi alçak uçuşta ve finansal türbülans riski altında. Kayıtsız kalarak bugünün ekonomisini iyi görüp geçemeyiz” diye konuştu.