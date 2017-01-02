Sistemde arıza çıktı, SGK süreyi bir hafta uzattı

SGK’ya olan borcunu yapılandırmak için başvuru yapan milyonlarca vatandaş, son ödeme gününde sistem arızası şokuyla karşılaştı. Anlaşmalı bankalarla SGK arasında yaşanan sistem kopukluğu yüzünden vatandaşlar bir çok ilde borçlarını SGK hesaplarına yatıramadı. İlk taksitlerle peşin tutarları bugün akşama kadar yatıramayan şirketler ve vatandaşlar yapılandırma hakkını kaybedecekti. Ancak SGK, süreyi 1 hafta uzattığını açıkladı. Buna göre borç yatırma için son taksit günü 9 Ocak oldu.

SGK’ya olan borcunu yapılandırmak için başvuru yapan milyonlarca vatandaş, son ödeme gününde sistem arızası şokuyla karşılaştı. Anlaşmalı bankalarla SGK arasında yaşanan sistem kopukluğu yüzünden vatandaşlar bir çok ilde borçlarını SGK hesaplarına yatıramadı. İlk taksitlerle peşin tutarları bugün akşama kadar yatıramayan şirketler ve vatandaşlar yapılandırma hakkını kaybedecekti. Ancak SGK, süreyi 1 hafta uzattığını açıkladı. Buna göre borç yatırma için son taksit günü 9 Ocak oldu.

3736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'a göre, SGK borçlarını yapılandırmak isteyen mükellefler en son 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuru yapıp 2 Ocak 2017 tarihine kadar da ilk taksitlerini ya da peşin ödeme durumunda peşinatın tamamını bankalara yatıracaklardı. Yapılandırılan borçlar SGK ile anlaşmalı bankalara, PTT şubelerine, ATM'lere ve ya online internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecekti. Ancak, borcunu ödemek için son gün olan 2 Ocak'ı bekleyenler kötü sürprizle karşılaştı. SGK ile bankalar arasında kurulan sistemde çıkan arıza nedeniyle bankalar SGK alacağını tahsil edemedi. Üstelik borçlar, internet üzerinden de ödenemedi.

SGK SÜREYİ UZATTI

Konuya ilişkin bilgi veren SGK yetkilileri, sorunun giderilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtirlerken, borcunu ödemek isteyip de teknik sorun nedeniyle ödeme yapamayanların yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını söylediler. SGK yetkilileri, sistem arızasının bir iki ilde yaşandığını ifade ederlerken, SÖZCÜ'ye İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere bir çok ilden şikayet telefonu geldi. Vatandaşların mağdur olması üzerine SGK, borç taksidi ödenmesi için süreyi 1 hafta daha uzattığını açıkladı. Buna göre vatandaşlar 9 Ocak gününe kadar borç taksitlerini ödeyebilecek.