Sofradan 3 milyar dolar kaçırdılar

AKP döneminde nohut, kuru fasulye, mercimek ve bezelye için yaklaşık 3 milyar dolar başta Kanada olmak üzere Arjantin, Rusya, Kazakistan ve Çin çiftçisine ödendi.

Enflasyonun baş sorumlusu ilan edilen gıdada koruma duvarları kaldırılarak ithalatın önü açılıyor. Hükümet gümrük vergilerini sıfırlayıp ithalat izni verirken, kaybeden yine Türk çiftçisi oluyor. Geçtiğimiz günlerde kırmızı etin ardından kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce ithalatında da gümrük vergisi sıfırlandı. Arjantin nohutu, Kanada mercimeği, ABD kuru fasulyesi, Kazakistan yeşil mercimeği ve Ukrayna bezelyesi tüketir hale gelen Türkiye, alınan kararla ithalatını katlayacak. AKP'li yıllarda kendi topraklarımızda rahatlıkla yetişen nohut, kuru fasulye ve mercimek ve barbunya, bezelye gibi baklagiller için yaklaşık 3 milyar dolar ağırlıklı olarak Kanada olmak üzere Arjantin, Rusya, Kazakistan, Çin çiftçisine ödendi.

450 BİN TONLUK İTHALAT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 Ocak-Ekim döneminde toplam 450 bin ton nohut, kuru fasulye, kırmızı ve yeşil mercimek ile bezelye ithal ettik. Bu ithalat için ise 312 milyon dolar ödeme yaptık. En fazla ithal edilen baklagil ise kırmızı mercimek oldu. Onu nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye ve bezelye takip etti. Avrupa'nın birçok ülkesine nohut ihracatı yapan Türkiye, son 10 aylık dönemde 19 bin ton ihracatla 29 milyon dolar gelir elde etti. Buna karşın çoğunluğu Arjantin, Meksika ve Rusya olmak üzere aralarında Etiyopya, ABD ve Kanada'nın da bulunduğu ülkelere 64 bin ton ithalatla 93.1 milyon dolarlık ödeme yapıldı.

Gıda fiyatlarındaki önlenemeyen artış nedeniyle kişi başına baklagil tüketimi de düşüyor. 1980'de kişi başına 1.8 kilogram yeşil mercimek tüketilirken bu rakam 1990'da 9.9 kilograma çıktı, ancak 2016'da 0.5 kilograma geriledi. 1980'de kişi başına 3.8 kilogram nohut tüketilirken bu rakam 1990'da 7.9 kilograma çıktı. 2016'da ise 5.4 kilograma geriledi. Kırmızı mercimekte ise 1990'da 9.9 kilograma kadar çıkan kişi başı tüketim, 2016'da 5 kilograma geriledi. Kişi başı yıllık kuru fasulye tüketimi ise 1990'larda 3.4 kilogram iken 2016'da 3 kilograma geriledi.

Mercimek ithalatı patladı

Son yıllarda ithal bakliyat ürünleri kervanına kırmızı mercimek de katıldı. Kırmızı mercimek ithalatında 2013 yılından itibaren adeta patlama yaşandı. Türkiye, 2003'den bu yana sadece kırmızı mercimek ithalatı için 1 milyar 766 milyon dolar ödeme yaptı. Bu yıl ekim ayına kadar 217 bin ton ile 196.8 milyon dolarlık kırmızı mercimek ihracatı yapıldı. Aynı dönemde 290 bin ton kırmızı mercimek ithalatı için 178.3 milyon dolar ödendi. Kanada en çok kırmızı mercimek ithalatı yapılan ülke olurken, Kazakistan, Rusya ve Suriye'den de ithal ettik. Bu yıl Türkiye'nin yeşil mercimek ihracatı 2 milyon dolar olurken, ithalat ile 19 milyon dolarlık 20 bin ton yeşil mercimek ülkeye girdi. AKP'li yıllarda sadece yeşil mercimek ithalatı için 241.6 milyon dolar ödendi. İthalatta Kanada yine başı çekerken, ABD, Rusya ve Kazakistan'dan da yeşil mercimek getirildi.

Fasulye ABD'den

2017'nin ilk 10 ayında dünyanın dört bir yanına 3 bin 514 ton farklı çeşitlerde fasulye ihraç ederek 4.7 milyon dolar gelir elde eden Türkiye aynı dönemde çoğunluğu ABD, Arjantin ve Kanada olmak üzere Madagaskar, Myanmar, Çin ve Güney Afrika'dan 24 bin 263 ton ithalat için 29 milyon 333 bin dolar ödeme yaptı. AKP'li yıllarda sadece kuru fasulye ithalatı için 82.8 milyon dolar bedel ödendi. Aralarında Ukrayna, Rusya, Macaristan, Belçika, Hırvatistan'ın bulunduğu çok sayıda ülkeden ithal edilen bezelyede ise 10 ayda 55 bin tonluk ithalat için 15 milyon dolar ödendi.