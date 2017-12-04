Şok Marketler Londra’da halka açılıyor

Bloomberg'ün haberine göre Yıldız Holding, Şok Marketler’in halka arzı için Credit Suisse’i de global koordinatörlerden biri olarak yetkilendirdi.

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklar, halka arz için Ünlü & Co.'nun küresel talep toplayıcı olarak belirlendiğini, Şok'un piyasa değerinin 2,5 milyar dolar olabileceğini bildirdi. Şirketin arzı için son karar henüz verilmezken değerleme süreç içinde değişebilir.

2018'in ilk yarısı için planlanan arzda Şok Marketler yüzde 30'a kadar satılabilir. Bir kaynak market zincirinin muhtemelen Londra'da arz edileceğini ancak İstanbul'da arzın da değerlendirildiğini söyledi. Credit Suisse ve Ünlü, Bloomberg'ün sorularına ilk aşamada yanıt vermezken, Yıldız Holding, JPMorgan, BofA görüş vermedi.