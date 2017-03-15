Sokaktaki genci vekil yapacak halimiz yok

18 yaşındaki her gencin vekil olamayacağını söyleyen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan “Öyle sokaktan 18 yaşındaki genci getirip milletvekili yapacak halimiz yok” dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, anayasa değişikliği ile 18 yaşındaki gençlere de seçilme hakkı tanınacağını hatırlatarak “Ancak öyle sokaktan bir tane 18 yaşındaki genci alıp milletvekili yapacak halimiz yok. ‘Ağzı süt kokan çocuk mu bizi idare edecek' diyenler var, idare edecek diye bir şey yok'' dedi.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) 26'ncı Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Bakan Arslan, 18 yaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sanılanın aksine 18 yaşına gelmiş herkesin milletvekili olamayacağına işaret eden Bakan Arslan, 18 yaşında milletvekili olabilmenin kriterini şöyle anlattı:

“Diyoruz ki; gençlerin nasıl ki seçme sorumluluğu varsa, cezai ehliyeti varsa seçilme hakkı da olsun. Ama öyle sokaktan da bir tane 18 yaşındaki genci alıp getirip milletvekili yapacak halimiz yok. Kendini yetiştirecek, dünyayı okuyacak. Parti aday yaparsa alıp o genci vatandaşın karşısına çıkacak, ondan sonra seçilecek. Yoksa, 18 yaşında ağzı süt kokan çocuk mu bizi idare edecek, diyenler var. İdare etmek diye bir şey yok.”

DAHA HIZLI BÜYÜRÜZ

Bakan Arslan, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesi halinde Türkiye'nin çok daha hızlı büyüyeceğini savundu ve Atatürk ile İnönü arasında da gerginlik yaşandığını ileri sürdü. Arslan, “Rahmetli Atatürk, rahmetli İnönü, tamam beraber istiklal mücadelesi vermişler, beraber gazi olmuşlar, biri Cumhurbaşkanı, diğeri Başbakan olmuş. Ama ülkeyi idare etmeye gelince anlaşmazlık baş göstermiş” dedi.

Arslan, anayasa değişikliğiyle yargının bağımsızlığını yitireceği endişelerine de ilginç bir yanıt verdi. Arslan, anayasada yapılmak istenen değişikliğin aksine, yargının hem bağımsız hem de tarafsız olması gerektiğini ifade etti.

Türk müteahhitler artık taşeron değil

Geçmişte büyük projeleri yabancıların aldığını, Türk şirketlerin onlara taşeronluk yaptığını bildiren Bakan Ahmet Arslan, “Artık geldiğimiz çok önemli bir nokta var, ya onlarla beraber projeleri yapıyoruz ya da onlar bizim alt yüklenicimiz konumunda” dedi. Yapılan seçimlerin ardından Kolin İnşaat'ın sahibi Celal Koloğlu yeniden başkanlığa seçildi. Koloğlu, önümüzdeki dönemde siyasi istikrar ve ekonomik büyümenin devam etmesini canı gönülden istediklerini belirtirtti.