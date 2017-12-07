Şok’un halka arzında önemli gelişme

Market zinciri Şok'un halka arzı için yetkilendirilen firmalar belli oldu.

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Gözde Girişim yüzde 39 oranında hissedarı olduğu Şok Marketler’in paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uluslararası piyasalarda İstanbul ve/veya Londra’da söz konusu halka arzda “bookrunners” (talep toplayıcı) olarak Ünlü&Co ve Citi’yi yetkilendirdi.

Açıklama Gözde Girişim tarafından KAP’a yapıldı.

Gözde Girişim söz konusu halka arz için yabancı yatırım bankalarına yetki verdiğini de 5 Aralık’ta duyurmuştu.

4500'DEN FAZLA MAĞAZA 1995 yılında kurulan ŞOK Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi. Şok Marketler'in 81 ilde 4500'ü aşkın mağazası bulunuyor.