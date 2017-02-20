Soma davasında karar günü

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 15. duruşması başladı. 6'sı tutuklu toplam 51 kişinin yargılandığı davada bugün savcının mütalaasını vermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası ceza davasının 15. duruşması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Dava öncesi CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve hayatını kaybeden madencilerin yakınları İstasyon Caddesi üzerinden düzenlenen yürüyüşle davanın görüleceği salonun önüne geldi. Sloganlar atarak ellerinde taşıdıkları pankartlarla duruşma salonunun önüne gelen topluluk bir basın açıklaması yaptı.

Yürüyüş ardından bir basın açıklaması yapan Sosyal Haklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal, “Bugün esas hakkında savcı mütalaasını verecek ve giderek artık davanın sonuna geldik. Ancak son birkaç celsedir, biliyoruz ki sermaye ve onun işçileri katleden ve yargılanan temsilcileri bu davayı sulandırmak ve bu davadan istedikleri bir sonucu almak doğrultusunda havuz medyasını da kullanarak ve çeşitli güçleri devreye sokarak mahkemenin kararını etkilemeye çalışıyorlar.

‘YÜZDÜK YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK’

Biliyorsunuz son günlerde özellikle son 5 celsede bir sabotaj, madenlere bir sabotaj yapıldığı iddiasını gündeme getiriyor ve mahkemenin bunu gerektiği gibi incelemediği şeklinde hem Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, hem Adalet Bakanlığına hem de Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına bu iddiaların incelenmesi doğrultusunda şikayetlerde bulunuyorlar ve mahkemeyi etki altına almaya çalışıyorlar. O açıdan yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, şu ana kadar mahkemenin seyrini hep birlikte izliyoruz. Şimdi yapılması gereken artık sonuna yaklaştığımız bu davaya sonuna kadar sahip çıkmak, çocuklarımızın, kardeşlerimizin, babalarımızın, eşlerimizin intikamı demeyeceğim ama en azından adaletin gerçekleştirilmesi doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmekti. O açıdan en fazla bir veya iki duruşmamız kaldı, daha duyarlı olmaya, daha katılımcı olmaya ve bu uygulanan yukarıdan aşağıya baskı, tehdit ve şantajla mahkemenin kararını değiştirmeye yönelik bu yaklaşımları boşa çıkarttırmak zorundayız. O açıdan bugün ki duruşmaya gireceğiz ve savcı mütalaasını verecek” dedi.

Açıklama ardından süre bekleyen madenci aileleri daha sonra güvenlik taramasından geçerek duruşmanın yapılacağı salona alındı. Davada Soma Kömür İşletmeleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklu olarak yargılanırken, 45 kişi ise tutuksuz olarak yargılanıyor.

Öte yandan davada şirketin patronu ve eski Yönetim Kurulu Üyesi Alp Gürkan, Genel Müdür Teknik Yardımcısı Hayri Kebapçılar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit, İş Güvenlik Uzmanı Murat Bodur, Acil Durum Yöneticisi Haluk Evinç ise faciaya ilişkin ayrı olarak görülen “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” davasının ana dosyayla birleştirilmesinin ardından aynı davada tutuksuz olarak yargılanıyor. 6’sı tutuklu toplam 51 kişinin yargılandığı davanın 15. duruşmasında savcının mütalaasını vermesi ve kararın açıklanması bekleniyor.

İHA