Soma davasında hakimlere tehdit iddiası

Üzerinden dört sene geçti. Soma için adalet hala tecelli etmedi. Dünkü duruşmaya sanık avukatlarının mahkeme heyetini tehdit ettiği iddiası damga vurdu. Madenin patronu Can Gürkan facianın yine sabotaj olduğunu vurgularken olayın arkasında FETÖ'nün olduğunu söyledi.

13 Mayıs 2013 tarihinde 301 madencinin ölümü ile sonuçlanan Soma faciasının 16. duruşması dün Aksihar Ağır Ceza mahkemesinde görüldü. Duruşmada ek bilirkişi raporu için sanık avukatlarına söz verilirken mahkemeye sanık avukatlarının tehdidi damga vurdu.

‘HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM’

Diken.com.tr’ye konuşan madenci ailelerinin avukatlarından Can Atalay sanık avukatlarının mahkeme heyetini tehdit ettiklerini ileri sürdü. Atalay şunları söyledi: Son duruşmada da yöneltilen tehdidi aynen aktarıyorum: ‘Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner' diye mahkeme heyetinin gözünün içine baka baka söylendi. Soruşturma meselesini mahkeme başkanı doğrudan sanık müdafilerine sordu. Dedi ki “Bir soruşturma var mı?” “Var” dediler. “Benle mi ilgili, heyetle mi ilgili?” “Hepinizle ilgili” yanıtını aldı. Ben hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şey.

GÜRKAN YİNE FETÖ DEDİ

Duruşma bugüne ertelenirken sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, sinevizyon eşliğinde hazırladığı sunumla savunma yaptı. Olayda sabotaj ihtimali olduğunu öne süren Gürkan, Manisa Savcılığının da sürdürdüğü soruşturmanın önemli olduğunu ve faciadan dolayı Fetullahçı terör örgütünü sorumlu gösterdi. Bir linç kültürü ve yalan raporlar, olası kasıtla yargılandıklarını savunan Gürkan, bilirkişi heyetlerinin raporları arkasında durmadığını öne sürdü. Gürkan’dan sonra şirketin genel müdürü Ramazan Doğru ve işletme müdürü Akın Çelik söz alarak bilirkişi raporlarının yanıltıcı olduğunu iddia etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından savcı Şükrü Akyıl, Manisa Cumhuriyet Savcılığı’nın facianın sabotaj olma ihtimaline karşı yürüttüğü soruşturmayı gerekçe gösterip ek süre istemesine salonda bulunan mağdur ailelerin avukatları tepki gösterdi. Ardından söz alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın, müdahil avukatlar ile tartışması salonda bulunan aileleri gerdi. Bunun üzerine salonun yatışmaması üzerine Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, ara kararı vermek üzere duruşmayı ikinci oturumu görülmek üzere bugüne erteledi.

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‘NAYLON NUMARALAR YAPILIYOR’

Duruşma sonrası mahkeme salonu önünde basın açıklaması yapan Sosyal Haklar Derneği Başkanı ve müdahil avukat Selçuk Kozağaçlı bu davanın bittiğini, bugüne kadar dava boyunca bu dosyada 15 rapor olduğunu iddia ederek tüm raporların işvereni gösterdiğini belirtti. Davada kendilerine verilen süre zarfı içerisinde 3 gün boyunca dava sürecini anlattıklarını ve hiç bir sanık için 1 gün dahi fazla bir ceza istemediklerini ifade eden Kozağaçlı, “Kim kimi soruşturuyormuş bilemiyoruz. Gizli. Ya ölen bizim çocuğumuz. FETÖ’cü mü öldürdü? Hangi örgüt öldürdü? Ölen bizim çocuğumuz değil mi? Dava bizim değil mi? Bize de mi söylemeyeceksin? Çocuğumun katilini arıyorsun. Biz gittik, ‘Ne yapıyorsun?’ dedik savcıya bize haber ver. Dedi ki ‘Dosya gizli’ Peki benden gizli patronla beraber benim çocuğumun katilini mi arıyorsunuz? Bugün dedi ki savcı, ‘Orada bir soruşturma var. Hele az onda bir gelişmeler olsun. Bekleyelim.’ Bekleyemeyiz. Adalet ihtiyacı, adalet isteği, adalete duyduğumuz inanç böyle naylondan işleri bekleyecek bir inanç değil. Bekleyemeyiz. Çocuklarımızın katilleri burada. Bu yargılama yürüyecek. Bu dava devam edecek ve bu ceza verilecek. Veremiyorsanız, korkuyorsanız vermeyin ceza. Bu dava bitsin. Biz hakkımızı ararız başka yerde. Ama bu davayı uzatarak, bu davayı çıkmaza sokarak, bu davayı kilitleyerek 2 ayda bir naylon numaralar yaparak çocuklarımızın hatırasına bile saygısızlık ettiremeyecekler. Bu dava görülecek. Bu dava bitecek. Yarın gerekiyorsa hepimiz, bütün avukatlar gidip Manisa’daki savcıya da dilekçe vereceğiz” dedi.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik. Tutuksuz yargılanan 45 sanık ise maden mühendisleri Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal’dan oluşuyor.

İHA-DHA