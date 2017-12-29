Asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2018 asgari ücret miktarı ve zam oranı…

2018 asgari ücret belli oldu. 6 milyon çalışanın günlerdir heyecanla beklediği 2018 asgari ücret miktarı açıklandı. Çalışanlar ve muhalefet karara isyan etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2018 yılı asgari ücreti brüt 2 bin 29 TL. Net bin 603 TL'dir" dedi. TÜRK-İŞ'ten Bakan'a tepki geldi. İşte 2018 asgari ücret zam oranı ve son dakika gelişmeleri...

2018 asgari ücret miktarı açıklandı. Günlerdir çalışanların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Asgari ücret ne kadar oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ” 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018’de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek” şeklinde konuştu. İşte 2018 asgari ücret ile ilgili son gelişmeler…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz” dedi.

Mevcut asgari ücret 1404 TL’den 1603 TL’ye yükselerek %14.2 artış gösterdi.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’nun basın toplantısında öne çıkan detaylar şu şekildeydi:

– Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları tamamlandı. Bir ay boyunca yoğun bir biçimde sürdü. İlk toplantı 1 Aralık’ta gerçekleştirmiştik. İşçi ve işveren temsilcilerinin taleplerini dinledik ve bir ay boyunca yaptığımız görüşmelerde uzun süren bir müzakerelerin sonucunda süreci tamamladık.

– Basın mensuplarını beklettiğimiz için sabırları için teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizi hassasiyetle yaptık ve tüm komisyon üyelerine teşekkür ediyorum.

– Çoğunlukla karar verdiğimiz 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle asgari ücret seviyelerini paylaşıyorum. Hükümet adına 5 işçi kesimi 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci.

– 1 Ocak 2018 itibariyle brüt 2029 TL, net 1603 TL ve artış %14.2 oldu. 2016 yılından itibaren başlayan ve devam eden asgari ücret desteğini de 2018’de sürdüreceğiz.

CHP’DEN ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, asgari ücretin Türkiye’de ücretler genel seviyesini belirleyen temel bir ücret olduğunu belirterek, “Asgari ücret yükseldiğinde bütün ücretler yükselir. Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL asgari ücrettüm ücretliler için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz” dedi.

Erdoğdu, bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretin temel bir ücret olmasından dolayı emekliler dahil maaşla geçinen milyonlarca insanı ilgilendirdiğine işaret ederek şunları söyledi: “AKP bir sermaye partisidir. Özellikle de yabancı sermaye partisidir. İktidara geldiği günden bu yana ücretler genel seviyesini baskılamış ekonominin bütün yükünü çalışanların sırtına yüklemiştir. Bununla da kalmamış temel kamu hizmetlerini özelleştirerek hayatı çalışanlar için daha pahalı ve kalitesiz hale getirmiştir. Bunun sonucunda gelir ve servet dağılımı bozulmuş servet yüzde 1’in elinde yığılırken borç yüzde 99’un yani ücretli çalışanların, esnafın ve çiftçinin üzerine yıkılmıştır. Serveti eline geçiren yüzde 1, yüksek teknolojili yeni yatırım yapacağına devleti soyan, ücretli çalışanları sömüren ve çevreyi kirleten ilkel sanayiye Türkiye’yi mahkum etmiştir.”

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AKP’nin emrine girdiği yüzde 1’in elde ettiği fahiş karlarla yeni yatırım yapacağına bu karların vergisini ödememek için servetlerini vergi cennetlerine kaçırdığını kaydeden Erdoğdu şöyle devam etti:

“Sonuçta Türkiye ağırlıklı yandaşlardan oluşan ele geçirdikleri devlet eliyle halkı soyan yüzde 1’in pençeleri arasında can çekişmektedir. Kurulu bu düzenin adı din soslu vahşi kapitalizmdir. Bu düzen içerisinde bütün insanlar ve değerler alınıp satılan ticari metalardır. En temel kamu hizmetleri yani elektik, doğalgaz, eğitim, sağlık ve hatta adalet alınıp satılan ticari hizmetlerdir. Adliyeler dahi ticarethaneye dönmüştür.Bu düzenin temel özelliği çalışanlar için düşük ücret esnaf ve çiftçi için düşük kazançtır. Ücretleri ve kazançları enflasyonla düşürülen yüzde 99, karları, rantları ve faizleri yükseltilen yüzde 1’e tefeci faiziyle borçlandırılmıştır. Bu çürümüş düzeni ayakta tutmanın tek yolu gerici faşizmin vücut bulduğu OHAL uygulamasıdır. Ezilenlerin sesini kısmak için AKP, OHAL kırbacını halkın sırtına vurmaktadır. Bu zulmün son tezahürü çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL’lik asgari ücrettir. Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu çürümüş düzeni AKP yöneticilerinin başına yıkacağız.”



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TÜRKİYE’DE AÇLIK SINIRI BİN 857 LİRA

Türkiye’de açlık ve yoksulluk her geçen gün artıyor. Tüketici fiyatları Kasım ayında yüzde 12,98'le son 13 yılın rekorunu kırmıştı. Böylece dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 857 liraya, yoksulluk sınırıysa 7 bin 155 liraya ulaşmıştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayına ilişkin sonuçlarını açıklandı. Çarpıcı verilerin yer aldığı araştırmada açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 29 lira daha artarak bin 857 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 69 liralık artışla 5 bin 298 lira düzeyine çıktı. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 98 liralık artışla 7 bin 155 lira oldu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR? ASGARİ MAAŞ NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.