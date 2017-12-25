Sayılı günler kaldı! 2018 asgari ücret zammı için tarih verildi

Milyonların merakla beklediği asgari ücret ile ilgili yeni gelişme. 2018 asgari ücret miktarı 29 Aralık'ta açıklanacak. Asgari Ücret Komisyonu 2018 asgari ücret zammı için bir toplantı daha yapacak

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücret var. Asgari ücrette zam pazarlığında ilk 3 tur görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası, haftanın son iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilecek. 2018’de asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık Cuma günü açıklanacak.

TÜRK-İŞ asgari ücretin 1.893, DİSK 2.300 ve CHP’de 2 bin TL olmasını talep ediyor

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