Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayılı günler kaldı! 2018 asgari ücret zammı için tarih verildi

Milyonların merakla beklediği asgari ücret ile ilgili yeni gelişme. 2018 asgari ücret miktarı 29 Aralık'ta açıklanacak. Asgari Ücret Komisyonu 2018 asgari ücret zammı için bir toplantı daha yapacak

15:4725 Aralık 2017
Haberler Ekonomi
Sayılı günler kaldı! 2018 asgari ücret zammı için tarih verildi
Milyonların merakla beklediği asgari ücret ile ilgili yeni gelişme. 2018 asgari ücret miktarı 29 Aralık'ta açıklanacak. Asgari Ücret Komisyonu 2018 asgari ücret zammı için bir toplantı daha yapacak

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücret var. Asgari ücrette zam pazarlığında ilk 3 tur görüşmelerinden sonuç alınamaması sonrası, haftanın son iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilecek.  2018’de asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık Cuma günü açıklanacak.

TÜRK-İŞ asgari ücretin 1.893, DİSK 2.300 ve CHP’de 2 bin TL olmasını talep ediyor

İLGİLİ HABERBaşbakan'dan flaş asgari ücret hamlesi! Başbakan'dan flaş asgari ücret hamlesi! İLGİLİ HABER2018 Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten açıklama geldi!2018 Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten açıklama geldi!
Son güncelleme: 10:0128.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar