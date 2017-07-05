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Son dakika… Bakandan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatında tarafların yüzde 70'nin uzlaşması sonucunda yeni düzenlemeyi harekete geçirebileceklerini söyledi. Taraflar 13 Temmuz'da bir araya gelecekler.

10:405 Temmuz 2017
Ekonomi
Son dakika… Bakandan kıdem tazminatı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatında tarafların yüzde 70'nin uzlaşması sonucunda yeni düzenlemeyi harekete geçirebileceklerini söyledi. Taraflar 13 Temmuz'da bir araya gelecekler.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada kıdem tazminatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Masanın iki tarafındaki paydaşların iki tarafını bulabilmek ve şekillendirebilmek adına onları tekrar dün davet ettik. Kendilerine 13 Temmuz’a kadar dört konu başlığı altında bir hakkaniyet merkezde olacak. Bu çalışanın alın teriyse bir hak olarak başa koyalım. İkincisi güvenceyi de yine nasıl şekillendireceğini tartışalım. Üçüncüsü şeffaf olmalı hangi gün ne kadar olduğunu bilebilmeli ve dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Buna paydaşlarımızdan biri devamlılık ve tecrübe başlığının da ilave edilmesini istedi.

Son güncelleme: 10:5505.07.2017
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