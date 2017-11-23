Son dakika… Aracı olanlar için haberler kötü: Zam geliyor

Araç sahiplerine yine kötü haber... PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre benzin yine zamlandı. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 8-10 kuruş artacak.

Geçtiğimiz günlerde art arda gelen zamlarla 5.50 TL’nin üzerine çıkan benzin fiyatlarına bir zam daha geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) yaptığı açıklamayla, benzinin litre fiyatına 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 8-10 kuruş arası zam geleceğini duyurdu. PÜİS tarafından yapılan açıklamada, “Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise bir artış beklenmiyor.” ifadeleri kullanıldı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Yapılan bu zammın ardından İstanbul'da 5,57 TL olan benzinin litre fiyatı 5.67 TL’ye yükselecek. Ankara'da ise 5.61 TL’den satışa sunulan benzinin litre fiyatı 5.71 TL'den alıcı bulacak. İzmir'de ise 5,57 TL olan benzinin litre fiyatı 5.67 TL’ye yükselecek.

LPG’YE DE ZAM GELMİŞTİ

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası dün yaptığı açıklamada LPG’nin de 5 kuruş zamlandığı bildirmişti. Otogaz'ın litre fiyatı İstanbul ve İzmir'de ortalama 3,40 liradan 3,45 liraya, Ankara'da 3,38 liradan 3,43 liraya yükseldi.

EN ÇOK KONUŞULAN HABER; AKARYAKITA ZAM!

Akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte 1 litre mazotun fiyatı İstanbul Anadolu yakasında ilk kez 5 lirayı aşarken, benzin 5.50 liranın üzerinde çıktı Ajans Press ve ITS Medya’nın incelemesine göre yapılan son zamlar özellikle Kasım ayı içerisinde bin 522 yazılı basın haberiyle konuşulurken, internette 4 bin 891 haber yansıması tespit edildi. Akaryakıta yapılan zamlar, Türkiye’nin Kasım ayında en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı.