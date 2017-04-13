Büyükanneye maaş ödemesi yarın başlıyor

Büyükanneye torun maaşı ödemesi yarın başlıyor. Anneler çalışırken torunlarına bakan babaanneler ve ananelere ayda 425 TL verilecek. Proje ilk etapta 10 pilot ilde uygulanacak.

İlk olarak pilot 10 ilde gerçekleştirilecek sisteme toplam 6 bin 500 aile dahil olabilecek. Ailelere bu kapsamda toplam 425 TL destek verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türk vatandaşı olmak,

*Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

*Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

*Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması,

*Annenin en az 18 yaşında olması,

*Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması(sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),

*Annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini (doğum sonrası 8 hafta) geçirmiş olması ve başvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması,

*Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

*Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

*Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

*Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

*Projeye katılımınızın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; yukarıda sayılan tüm şartları taşıdığınıza ilişkin yazılı taahhüt/resmi belge vermeniz istenecektir.

*Proje kapsamında yalnızca aşağıdaki illerde ikamet edenler başvuru yapabilecektir:

*Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep