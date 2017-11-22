Dolar durmuyor! | Son dakika haberleri

Dolar ve euro yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL 3.98'i, Euro/TL ise 4.66'yı aşarak rekor kırdı. Piyasalar bugün ABD'de verilerini ve akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed tutanaklarını izleyecek ancak TL'deki değer kaybı eğiliminin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Jeopolitik ve diplomatik risklerin yanı sıra hükümetin TCMB’ye yönelik son dönemde artan eleştirilerinin etkisiyle TL’de değer kaybı belirginleşirken, TCMB’nin dünkü örtülü faiz artırımı dolar/TL’de yükselişin önü kesemedi.

TCMB’nin dünkü adımının tek başına tüm risklerim etkilerini azaltmak için yeterli bulunmaması ardından dolar/TL’de yükseliş bu sabah da devam ederken, kur 3.98’e çıkarak tarihi zirvesini gördü.Piyasalar bugün ABD’de verilerini ve akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed tutanaklarını izleyecek ancak TL’deki değer kaybı eğiliminin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “TCMB dünkü ‘örtülü faiz artışı’ aslında ara toplantı yapmamak ve 14 Aralık’taki PPK toplantısına kadar zaman kazanmak için atılmış bir adım oldu. TCMB böylece faizi son raddesine kadar kullandı dolayısıyla 14 Aralık’ta GLP’de anlamlı bir faiz artırımı yapması bekleniyor. Bu da 150-200 baz puan kadar yani yüzde 3-3.5 reel faiz yaratacak şekilde bir artırımı anlamına geliyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Piyasada bu adımın pozitif etkisini görmüyoruz çünkü yeterli bir hamle değil, fonlama hala ucuz. ABD, Avrupa ve NATO ile yaşamam gerilimin, hükümetin baskısının etkisini azaltacak bir piyasa hamlesi değil bu. O risklere yönelik olumlu bir haber akışı da yok. Ayrıca 14 Aralık’ta da bu radikal adımı atıp atamayacağı da belli değil, yapamayacağını düşünen bir yatırımcı kitlesi de var.Dolayısıyla TL negatif sürecin devam etmesini bekleriz.”

Dün saat 18.11’de 3.9573/3.9580 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah 3.98 ile tarihi zirveyi gördükten sonra saat 09.07’de 3.9775/3.9799 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar dolardaki güçlü seyrin yanı sıra TL’ye özgü satış baskısı yaratan unsurların enflasyonda yükseliş, TL’deki değer kaybının enflasyonu önümüzdeki dönemde de baskılayacağı endişesi, AB, ABD ve hatta NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler olduğuna dikkat çekiyor. Bunun yanında ABD’de devam eden Reza Zarrab davasının sonuçlarına ilişkin endişeler de piyasalarda yakından takip ediliyor.

Dün 4.3008/4.3017 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.3240/4.3269, 4.6443/4.6454 seviyesindeki euro/TL ise 4.6704/4.6740 seviyesinde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta faizlerin inmesi gerektiği açıklamaları ve Merkez Bankası’na yönelik eleştirilerinin ardından TL’deki değer kaybı hızlanırken, TCMB dün piyasalarda “örtülü faiz artışı” olarak da anılan adım attı ve likidite politikasında 25 baz puan sıkılaştırma yarattı.

TCMB’nin son birkaç haftada piyasaya yönelik olarak dört adım atmasına karşın TL’deki değer kaybının tam olarak tersine dönmemesi, piyasalardaki endişenin devam ettiğini gösteriyor.

Bankacılar TCMB’nin adımlarının TL’deki sert satış baskısından ve dolayısıyla enflasyona etkisinden rahatsız olduğu anlamına geldiğini belirtirken, adımların enflasyondaki yükselişe kıyasla geç kalmış olabileceğinden de endişe ediliyor.

Öte yandan TCMB’nin siyasi söylemlere karşın faiz tarafında bir adım atmış olduğu gerçeği de, siyasetçilerden yapılabilecek açıklamalar kapsamında yakından izleniyor. Bu adım TCMB’nin siyasi nedenlerle gerekli adımları adım atamayacağı yönündeki eleştirilere de önemli bir cevap olarak yorumlanıyor.

İki yıllık gösterge tahvil ile beş yıllık tahvil faizinin getirisi de dün 2009’dan bu yana en yüksek seviyelere gelirken, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 13.18 ile zirvesini gördü.

Öte yandan Hazine’nin dün gerçekleştirdiği tahvil ihalesi de bir kez daha borçlanma maliyetlerindeki artışı ortaya koydu.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.08, valörde son işlemde yüzde 13.18 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.21, valörde son işlemde yüzde 14.28 seviyesindeydi.

TCMB’nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yılın başlarındaki yüzde 8.30’lu seviyelerden Mayıs ayı ortasından bu yana yüzde 11.90-12.00 bandına bulunuyordu.

TCMB bankalararası piyasada bugün attığı adımlarla yaptığı tüm fonlamayı bugünden itibaren uyguladığı en yüksek faiz oranına sahip olan Geç Likidite Penceresi’ne taşıyor. Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12.25 seviyesinde bulunuyor.

Bugünkü adım ile birlikte ortalama fonlama maliyetinde Ocak ayına göre yaklaşık 400 baz puan sıkılaştırma yapıldı ve bu adım piyasada tarafından ciddi bir sıkılaştırma olarak nitelendiriliyor.

REUTERS