Enflasyon 5 yılın zirvesinde

Enflasyon şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.13 arttı. Geçen aya göre ise enflasyon yüzde 0.81 yükseldi. Yıllık enflasyon 5 yılın zirvesine çıktı.

Enflasyon şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.13 arttı. Geçen aya göre ise enflasyon yüzde 0.81 yükseldi. Yıllık enflasyon 5 yılın zirvesine çıktı.

TÜFE'de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,88 artış gerçekleşti.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta %2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,38, konutta %1,18 ve eğlence ve kültürde %0,89 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABIDA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,67 ile ev eşyası oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERDE

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,96, çeşitli mal ve hizmetler %12,82, sağlık %12,53, eğitim %9,33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %4,44 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %12,24 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,44 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti. Şubat 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 40 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.