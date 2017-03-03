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Enflasyon 5 yılın zirvesinde

Enflasyon şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.13 arttı. Geçen aya göre ise enflasyon yüzde 0.81 yükseldi. Yıllık enflasyon 5 yılın zirvesine çıktı.
Sozcu.com.tr
10:023 Mart 2017
Ekonomi
Enflasyon 5 yılın zirvesinde
Enflasyon şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.13 arttı. Geçen aya göre ise enflasyon yüzde 0.81 yükseldi. Yıllık enflasyon 5 yılın zirvesine çıktı.

TÜFE'de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,88 artış gerçekleşti.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta %2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,38, konutta %1,18 ve eğlence ve kültürde %0,89 artış gerçekleşti.

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GİYİM VE AYAKKABIDA FİYATLAR DÜŞÜYOR

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,67 ile ev eşyası oldu.

Yıllık enflasyon 2012'den bu yana en yüksek seviyesinde. Kaynak: Trading Economics

Yıllık enflasyon 2012’den bu yana en yüksek seviyesinde. Kaynak: Trading Economics

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERDE

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,96, çeşitli mal ve hizmetler %12,82, sağlık %12,53, eğitim %9,33 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %4,44 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %12,24 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,44 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti. Şubat 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 40 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

BEKLENTİYİ AŞTI
Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Şubat'ta medyan bazında 0.47 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.60 seviyesindeydi. Aylık verilerin Reuters anketinde yer alan beklentilerin medyanına paralel gelmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 9.75 civarına yükselmesi bekleniyordu. Yıllık enflasyon yüzde 10.13 ile beklentileri aştı.
Son güncelleme: 10:1303.03.2017
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