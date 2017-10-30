Et fiyatlarında sistem değişiyor

Et ve Süt Kurumu, zincir marketlere taze dana karkas et satışına başlıyor. Zincir marketlere kıyma 29 TL, kuşbaşı ise 31 TL'den satılacak.

Et ve Süt Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kıymayı 29,00 TL/Kg (KDV dahil) ve kuşbaşıyı ise 31,00 TL/Kg (KDV dahil) fiyatlarla Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacak.

İsteklilerden taze dana karkas et için alınan fiyat teklifleri Kurumumuz tarafından değerlendirildikten sonra 01/11/2017 tarihinden itibaren satışa başlanacak.

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