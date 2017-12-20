Son Dakika Haber… Odeabank’tan flaş istifa!

Odeabank’tan yapılan açıklamada Genel Müdür Hüseyin Özkaya'nın yıl sonunda iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle istifa ettiği duyuruldu.

Açıklamada Bank Audi Grubu'nun, Odeabank'ın kuruluş ve faaliyete geçmesinden itibaren beş yıl içinde önde gelen yenilikçi bir finans kuruluşu haline gelerek, Türkiye’ nin en büyük ilk 10 özel bankası arasında yer almasındaki katkılarından ötürü Sayın Hüseyin Özkaya’ya teşekkür ettiği belirtildi.

Yeni CEO’nun atanmasına kadar, halihazırda Genel Müdür Vekili ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini ifa etmekte olan Naim Hakim, Genel Müdürlük görev ve sorumluluklarını üstlenecek. Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Sistemler Başkanı Ayşe Korkmaz, mevcut sorumluluklarının yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı.