Son dakika… Mehmet Şimşek’ten Almanya tweeti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Alman şirketlerinin Türkiye'de soruşturulduğu iddialarını yalanladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye’de Alman yatırımcıların hoş karşılanacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkiler gerilirken Alman basınında BASF ve Daimler gibi şirketlerin casusluk iddiasıyla Türk yetkililer tarafından Almanya’ya şikayet edildiği iddiaları yer almıştı.

Şimşek attığı İngilizce tweette, “Türkiye’nin Daimler ve BASF’yi soruşturduğu haberleri tamamen yanlış. Alman yatırımcıları hoş karşılarız” ifadesini kullandı.

Press reports that Turkey is investigating Daimler AG and BASF SE are completely false. We welcome German investors. https://t.co/Wt1Ya6fEbG — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2017

GABRİEL: BAŞKA ADIMLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Şimşek’in bu tweeti Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’ye ilişkin sert sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Gabriel yaptığı açıklamada, “Gabriel sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ile ilişkilerimiz daha önce olduğu gibi devam edemez, Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz. Önümüzdeki günler ve haftalarda AB’deki ortaklarımızla Türkiye’nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye’ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor.” ifadelerini kullanmıştı.