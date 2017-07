Son dakika… Mehmet Şimşek’ten Almanya tweeti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Alman şirketlerinin Türkiye'de soruşturulduğu iddialarını yalanladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye’de Alman yatırımcıların hoş karşılanacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkiler gerilirken Alman basınında BASF ve Daimler gibi şirketlerin casusluk iddiasıyla Türk yetkililer tarafından Almanya’ya şikayet edildiği iddiaları yer almıştı.

Şimşek attığı İngilizce tweette, “Türkiye’nin Daimler ve BASF’yi soruşturduğu haberleri tamamen yanlış. Alman yatırımcıları hoş karşılarız” ifadesini kullandı.

Press reports that Turkey is investigating Daimler AG and BASF SE are completely false. We welcome German investors. https://t.co/Wt1Ya6fEbG

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2017