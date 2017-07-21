Son dakika… Özcan Sabancı’dan büyük satış

Sabancı Holding hissedarı Özcan Sabancı 51.5 milyon adet hissesinin borsada satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.

Konuya ilişkin MKK açıklaması KAP’ta yer aldı.

Ödenmiş sermayesi 2.04 milyar lira olan Sabancı Holding’de, satışa konu olacak 51.5 milyon adet hisse, yüzde 2.5 paya tekabül ediyor.

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Sabancı Holding hisseleri saat 16:35’te yüzde 5.07 düşüşle 10.86 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.2 artıda.

Sabancı Holding hisseleri işlem hacminde de üçüncü sırada yer alıyor.

ÖZCAN SABANCI KİMDİR?

Özcan Sabancı, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Sabancı Holding’in kurucusu Türk işadamı Hacı Sabancı’nın karısı. Özcan Sabancı 1959 yılında Hacı Sabancı ile evlendi. Çiftin, Ömer Sabancı, Mehmet Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan olmak üzere 3 çocukları oldu. Hacı-Özcan Sabancı çiftinin en küçük oğlu olan Mehmet Sabancı 2004 yılında vefat etti.

REUTERS