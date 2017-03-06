Son dakika… PSA Opel’i satın aldı

ABD’li General Motors’a (GM) ait Vauxhall ve Opel, Peugeot-Citroen’e (PSA) satıldı. Bu anlaşmayla birlikte PSA Avrupa’nın en büyük ikinci araç üreticisi oldu.
PSA’dan yapılan araştırmaya göre GM’nin mali operasyonları da 900 milyon euroya satın alındı.
Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen olurken bu anlaşmayla birlikte PSA, Renault-Nissan’ı geride bırakarak ikinci oldu.
General motors tazminat ve şirketin devri için PSA’ya 3 milyar euro ödeyecek.
Adam Opel AG veya kısaca Opel, 1862 yılında Adam Opel tarafından Almanya’da kuruldu. Şirket, 1899’dan beri otomobil üretiyor. Merkezi Rüsselsheim kentinde bulunan Opel’e General Motors şirkete ortak oldu. 1931 yılında ise şirketin hisselerinin tamamını satın aldı.