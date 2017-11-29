Son dakika… Taşeron yasası haftaya Meclis’te

Başbakan Binali Yıldırım, "Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclis'e göndereceğiz." dedi.

Taşeron işçiler konusunda sık sık açıklama yapan hükümetten bir açıklama daha geldi. Başbakan Binali Yıldırım konu hakkında yaptığı açıklamada taşeron işçileri ilgilendiren yasayı bir hafta içerisinde Meclis’e göndereceklerini söyledi. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, “Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclis’e göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da geçtiğimiz aylarda da taşeron işçilerle ilgili yaptığı konuşmada, “Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.