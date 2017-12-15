Son dakika… Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Asgari ücretin belirlenmesi için bugün yapılan ikinci tur görüşmelerinde Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarına devam ederken Türk-İş asgari ücret için taleplerinin 1,893 TL olduğunu açıkladı.

BAKAN ‘FEDAKARLIK BEKLİYORUZ’ DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında yaptığı açıklamada, “İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz. Son 15 yılda asgari ücreti 7,5 kattan fazla artırdık. İşçimizi piyasa koşulları karşısında korumuş olduk. Bu salı itibariyla onaylanan Torba Yasa ile birlikte asgari ücretlilerin vergi dilimi kayıplarını telafi etmiş olduk.” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 1,404 lira olarak uygulanıyor.

Komisyon toplantılarının önümüzdeki günlerde de devam edecek ve 2018 yılında uygulanacak asgari ücretin 31 Aralık 2017 öncesi netlik kazanması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.