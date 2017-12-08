Son dakika… Ünlü iş adamına haciz gitti

Madencilik sektöründe adını duyuran ünlü iş adamı Fazlı Kutmangil'e haciz geldi. 5 milyon TL'lik borç için aralarında Kutmangil'in Bentley marka otomobilinin de olduğu mallar haczedildi.

Ünlü iş adamı Fazlı Kutmangil’e kişisel borcu nedeniyle haciz geldi. 5 milyon liralık borç için Kutmangil’in Üsküdar’daki evine gelen haciz memurları ve avukatlar kapıyı çilingir yardımıyla açarak haciz işlemini gerçekleştirdi. Haciz işleminde Fazlı Kutmangil’e ait Bentley marka lüks aracın yanı sıra sahip olduğu maket otomobil koleksiyonu da haczedildi.

5 MİLYON 403 BİN LİRALIK HACİZ

Özellikle madencilik alanında adını duyuran Kutman şirketler grubunda Fazlı Kutmangil halen aktif olarak şirketlerinin yönetiminde bulunuyor. İddiaya göre onu icralık eden konu ise İş adamı Murat Gülibrahimoğlu’ndan 5 milyon 403 bin lira borç alması. Gülibrahimoğlu’nun avukatları, banka dekondunu delil göstererek borcun ödenmemesi sonucu icra işlemlerine başladı. Önceki gün Fazlı Kutmangil’in Üsküdar Kandillideki ikametine giden haciz memurları ve avukatlar önce evin önünde bulunan Bentley marka lüks otomobili haczetti.

ÇİLİNGİR İLE EVE GİRİLDİ

Ardından Kutmangil’e ait eve gelen haciz memurları ve avukatlar, evde kimsenin olmaması nedeniyle polis eşliğinde kapıyı çilingire açtırdılar. Dairede haczedilen eşyalar arasından Fazlı kutmangil’e ait her biri özel üretim olan birçok otomobil modelinin orjinal maketlerine de el kondu. Kutmangil çevresinde klasik otomobil tutkunu olarak da biliniyor.

FAZLI KUTMANGİL KİMDİR?

Kutman Şirketler Grubunda halen aktif olarak yönetimde olan Fazlı Kutmangil; 24.08.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı okullarında tamamladı. 1980-1983 yılları arasında İsviçre'de Fransızca eğitimi gördü.

Babası Halis Kutmangil' in vefatından sonra, aktif olarak Yönetim Kurulu Üyeliğinde görevinde bulunarak iş hayatındaki faaliyetlerini madencilik sektöründe sürdürmeye devam etti. 1995’ten itibaren, halen faaliyetlerini sürdürmekte olan Anonim Şirketlerinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Limited Şirketlerinde; Genel Müdür görevini sürdürmekte.

Otomotiv Sektörünü ve yatırımlarını yakından takip etmektedir. Bu konuda, her biri özel üretim olan birçok araba modelinin orjinal maketleri mevcut olup, geniş bir araba koleksiyonuna sahip. Kutmangil aynı zamand Klasik Otomobil Kulübü üyesidir.