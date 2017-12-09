Son dakika… Yüzde 25 zam

Kış lastiğine bu yıl yüzde 25 zam yapılırken fiyatın en çok arttığı iller Bingöl ve Adana oldu.

Zorlu kış koşullarına hazırlık için sürücüler kış lastiği alımları için harekete geçti. Sahibinden.com kasım ayı verilerine göre “kış lastiği” aramalarını içeren sorgular, bir önceki aya göre mobilde yüzde 122, masaüstünde ise yüzde 147 oranında arttı.

Ülke genelinde kış lastiği fiyatları bir senede yüzde 25 oranında zamlanırken lastiklerin ortalama fiyatı ise 468 TL oldu. Bingöl, Adana, Ağrı, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Manisa ise kış lastiği fiyatları en çok arttı iller oldu.

ÖZEL ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNDA MI?

Özel araçlar kış lastiği takmak zorunda mı değil mi Ulaştırma Denizcili ve Haberleşme Bakanlığı bu konuda net bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında özel araçların kış lastiği takmasının zorunlu olmadığı belirtildi.