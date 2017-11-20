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Son haberler… Koç ve Avis’ten flaş satın alma

Otokoç ve Avis'in ortaklığı Yunanistan'ın en büyük araç kiralama şirketlerinden Olympic'i 80.6 milyon euroya satın aldı.

08:2220 Kasım 2017
Ekonomi
Son haberler… Koç ve Avis’ten flaş satın alma
Otokoç ve Avis'in ortaklığı Yunanistan'ın en büyük araç kiralama şirketlerinden Olympic'i 80.6 milyon euroya satın aldı.

REUTERS

Otokoç ve otomobil kiralama şirketi Avis Budget Group’un kurduğu Otokoc Holland BV ortaklığı, Yunanistan’daki Avis, Budget ve Payless markalarıyla araç kiralama faaliyeti gösteren Olympic Commercial and Tourist Enterprises şirketini 80.6 milyon euroya (Yaklaşık 360 milyon lira) Piraeus Bank’tan satın almak için anlaştı.

Ortaklıkta Otokoç’un yüzde 80 payı bulunuyor.

Şirketin Cuma akşamı KAP’a yaptığı açıklamaya göre uluslararası büyüme stratejisi çerçevesinde gerçekleştirilen satın alma ile birlikte şirket Yunanistan pazarına girmiş olacak.

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Son güncelleme: 08:2620.11.2017
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