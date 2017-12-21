Son haberler… Pegasus’tan büyük sipariş

Pegasus Airbus'a daha önce opsiyon olarak bildirdiği 25 uçağı filosuna katmaya karar verdi.

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Pegasus Hava Taşımacılığı , Airbus’tan 25 ek uçak alım opsiyonunu kesin siparişe dönüştürmeye karar verdi.

KAP’a yapılan açıklamaya göre Pegasus, 2022 yılında beş adet, 2023 ve 2024 yıllarında 10’ar adet Airbus 321 neo tipi uçağın teslim edilmesi için Airbus ile anlaşma sağladı.

Pegasus teslimat öncesinde siparişlerin Airbus 320 neo uçaklarla değiştirilmesini de isteyebilecek.

Pegasus, 2012 yılında verdiği 75 adetlik kesin Airbus uçak siparişi kapsamında ek 25 uçak alım hakkı bulunuyordu.