Sorularla emeklilik: Ne zaman emekli olurum? Erken emeklilik yöntemleri!

Emekli olanlar ve emekli olmak için gün sayanlar ne zaman emekli olacağını merak ediyor, bunun yanında vatandaşlar nasıl erken emekli olacağını da internette sıklıkla arıyor. İşte emeklilik hakkında merak edilen sorular...

Emekli olanlar ve emekli olmak için gün sayanlar ne zaman emekli olacağını merak ediyor, bunun yanında vatandaşlar nasıl erken emekli olacağını da internette sıklıkla arıyor. İşte emeklilik hakkında merak edilen sorular...

Emeklilik birçok çalışanın en büyük hayallerinden, emekli olacağı tarihi merak eden vatandaşlar, nasıl erken emekli olacağını merak edenler, emeklilik için koşulları sağlayıp sağlayamadığını merak edenler sıklıkla emeklilik hakkında kafasını kurcalayan soruların cevabını arıyor. İşte emeklilik hakkında merak edilenler…

SORULARLA EMEKLİLİK

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

16 Temmuz 1990 SSK girişliyim. 26 EKim 1999’dan bu güne kadar öğretmen olarak çalışmaktayım. 4 yıl, 3 ay, 24 günlük SSK hizmet birleştirmem var. 9 Mayıs 1967 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: 4/C (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 25 yıl fiili hizmet süresiyle 55 yaşınızı dolduracağınız 9 Mayıs 2022 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Bağ-Kur SİGORTALILIĞIMI ERKENE ALABİLİR MİYİM?

1991 yılında babam ve ablam ile limited şirket kurduk, ancak babam sadece kendisi için Bağ-Kur girişini yapıp, ben ve ablam için kayıt yaptırmamış. Ticari tecrübemiz olmadığından dolayı da maalesef sebebini sorgulayamadık o dönem. Ben ve ablam ayrı ayrı şirketlerde 1999 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladık ve halen sigortalı olarak devam ediyoruz. 2007 yılında ablam ile birlikte hisselerimizi babama devredip şirketten ayrıldık. 1991-1999 yılları arası yapılmamış olan Bağ-Kur girişlerimiz için geriye dönük hak talebinde bulunabilir miyiz?

Cevap: Bağ-Kur sigortalılığınızı limited şirket ortağı olduğunuz dönemden başlatıp, 1991-1999 yıllıarı arasındaki dönemi sigortalılık süresi olarak kazanmanız maalesef mümkün değil.

BANKA ÇALIŞANLARININ EMEKLİLİĞİNDE FARK VAR MI?

19 Nisan 1972 doğumlu bir kadınım. 1 Aralık 1991 sigorta başlangıç tarihim. 31 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla toplam 8172 gün prim ödemem var. Banka çalışanıyım, emeklilikte mesleki indirim oluyor mu? Hangi tarih ve şartlarda emekli olabilirim?

Cevap: Banka çalışanları için fiili hizmet süresi zammı (yıpranma) hakkı tanınmadığından, emeklilikte mesleki indirim hakkı yok. Emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamışsınız. 48 yaşınızı dolduracağınız 19 Nisan 2020’de emekli olmaya hak kazanırsınız.